近50國佛光人齊聚佛光山 永續人間佛教

國際佛光會2023年世界會員代表大會開幕典禮暨第五屆3好微電影頒獎典禮，6日上午在佛光山如來殿舉行，另在傳燈樓4樓開設第二會場，視訊直播。現場有近50國家地區、近110個協會，以及線上觀看總計約3千人睽違5年再聚首。

10月6日舉行的國際佛光會會員代表大會暨3好微電影頒獎典禮在〈歡喜回家〉的MV歌聲中展開，大家歡喜互道「歡迎回家」，氣氛熱鬧歡樂。國際佛光會世界總會總會長心保和尚率眾貴賓入席，隨後各國國旗、會旗進場，隊伍中可看到不同種族與膚色的佛光人，象徵著人間佛教本土化的成果。在教旗和會旗冉冉升起，恭讀佛光山開山祖師星雲大師〈為世界和平祈願文〉和回向後，五大洲佛光人合影。

開幕會上，大會主席心保和尚致詞，佛光人不畏颱風回到本山，象徵對信仰堅固，對佛教信心不退轉。國際佛光會世界總會創會會長星雲大師希望世界和平，眾生安樂，大師講「五和」的思想，從自心和悅到世界和平，每一個層次都是佛法的體驗，大家回山與會，無非也是希望實踐大師的理念。

心保和尚期勉佛光人在全球各地發光，透過團結弘揚和平理念。會中播放星雲大師開示影片，大師說，由於開會，讓佛教流傳，由於開會，又團結大家在這裡相聚結緣，都是於千萬佛所種諸善根，才有我們的聚會，把大會的歡喜、佛祖給我們的平安吉祥帶回去。

榮譽總會長吳伯雄致詞表示，星雲大師圓寂後，很多人關心佛光山、佛教的發展，經過了8個月證實，他在最後幾年，完全用智慧與經驗留下制度、人事安排，希望佛光山人間佛教永續發展，加上所有法師們更努力堅守大師的理念，各地佛光人給予佛光山最大的支持，佛光山的活動、業務比以前更充滿了朝氣。