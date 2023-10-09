想逛台灣7-11！日本翡翠騎士8日深夜完成心願 高鐵站快閃演出

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，今年首度受邀來台演出，8日更在高雄進行國慶搶先看的演出。翡翠騎士竟有個小小心願，想逛台灣7-11，高雄市政府與統一集團馬上安排，讓翡翠騎士在夜間攻佔7-11門市。

他們是東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」148人，訪台學生7日上午剛考完期中考，即飛抵台灣，先在左營高鐵站進行快閃表演，還大陣仗湧進7-11。

高雄經濟發展局長廖泰翔在臉書表示，市府準備滿滿在地美食、遊戲，並讓同學透過搭乘遊艇，從海上角度來認識台灣的城市，「想不到大家還有一個願望竟然是：『好想逛台灣的7-11』！」

廖泰翔說，要特別感謝統一集團的協助，完成了同學們夜間佔領 7-11的任務，還特地準備讓同學都高呼「卡哇伊」的小禮物作為小驚喜。而小7 現場的工作夥伴們不僅沒有被同學人群嚇到，就算語言不同也是面帶笑容比手畫腳介紹台灣商品（比如熱賣的統一大布丁）。

他表示，最感動的，在我們道謝時，現場主管與工作夥伴反而跟我們說，謝謝有這個機會，能夠一同為國民外交盡一份心力。

「翡翠騎士」還在高雄左營高鐵站上演一場快閃演奏，吸引大批民眾駐足觀賞，而演奏的曲目正是「寶島（Takarajima）」。

「翡翠騎士」回到台北後，今天將在台北圓山大飯店進行快閃演出，之後會在兩廳院戶外廣場與、軍軍官學校鼓號樂隊、UCLA棕熊行進樂隊，並與建中樂旗聯隊等四校交流表演，10日參與國慶大會演出。