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屏東社區產業博覽會匯集50社區秀實力 3大主題特色展區現成果

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
2023屏東社區產業博覽會今於屏東公園登場，7、8日活動分別以「Let’s Chill野餐」及「Have Fun生活」為主題辦理，並匯集50社區擺攤展售特色物產，設置3大主題特色展區展現農村再生推動成果。記者張已亷／攝影
2023屏東社區產業博覽會今於屏東公園登場，7、8日活動分別以「Let’s Chill野餐」及「Have Fun生活」為主題辦理，並匯集50社區擺攤展售特色物產，設置3大主題特色展區展現農村再生推動成果。記者張已亷／攝影

2023屏東社區產業博覽會今於屏東公園登場，縣長周春米與主持人阿布（周詠訓）一起揭開活動序幕，7、8日活動分別以「Let’s Chill野餐」及「Have Fun生活」為主題辦理，上午10點開放逛市集，可觀覽各社區特色物產，晚上還有精彩演唱會，不少家長帶著孩子參與，共享親子歡樂時光。

縣長周春米表示，每年國慶連假舉辦的屏東社區產業博覽會逐漸成為屏東特色產業活動，今年匯集50個農村社區及青年創業餐車、社區表演與多樣產業型態食農手作體驗，並於周邊設置3大主題特色展區，包含社區好物直賣、農再特有種及走讀屏東，展現農村再生社區推動產業成果，另有社區產業餐桌活動體驗，讓民眾能更加貼近社區。

她指出，活動期間推出的相關活動與商品皆「秒殺」，再於10月20日加碼200人次在屏東縣民公園舉辦社區餐桌饗宴，由枋寮鄉新龍社區、內埔鄉隘寮社區、里港鄉定遠社區、里港鄉潮厝社區、萬巒鄉赤山社區、三地門鄉青葉社區等6個社區聯手料理，呈現特色料理，讓與會民眾一同享受「屏味」饗宴，

城鄉發展處表示，除白天活動外，2日晚間有「好市集」及「雅樂廚苑」屏東主廚群運用在地物產打造夢幻料亭，還有金曲原民歌手葛西瓦等人輪番開唱，邀請民眾一起逛市集、看表演，享受社區產業特色食材與在地產業文化，另活動現場消費滿800元就可參加「好屏夾夾樂」趣味遊戲，保夾精美加值好禮，絕對物超所值。

2023屏東社區產業博覽會今於屏東公園登場，7、8日活動分別以「Let’s Chill野餐」及「Have Fun生活」為主題辦理，並匯集50社區擺攤展售特色物產，設置3大主題特色展區展現農村再生推動成果。記者張已亷／攝影
2023屏東社區產業博覽會今於屏東公園登場，7、8日活動分別以「Let’s Chill野餐」及「Have Fun生活」為主題辦理，並匯集50社區擺攤展售特色物產，設置3大主題特色展區展現農村再生推動成果。記者張已亷／攝影
2023屏東社區產業博覽會今於屏東公園登場，7、8日活動分別以「Let’s Chill野餐」及「Have Fun生活」為主題辦理，並匯集50社區擺攤展售特色物產，設置3大主題特色展區展現農村再生推動成果。記者張已亷／攝影
2023屏東社區產業博覽會今於屏東公園登場，7、8日活動分別以「Let’s Chill野餐」及「Have Fun生活」為主題辦理，並匯集50社區擺攤展售特色物產，設置3大主題特色展區展現農村再生推動成果。記者張已亷／攝影
2023屏東社區產業博覽會今於屏東公園登場，7、8日活動分別以「Let’s Chill野餐」及「Have Fun生活」為主題辦理，不少家長帶著孩子參與，共享親子同樂的歡樂時光。記者張已亷／攝影
2023屏東社區產業博覽會今於屏東公園登場，7、8日活動分別以「Let’s Chill野餐」及「Have Fun生活」為主題辦理，不少家長帶著孩子參與，共享親子同樂的歡樂時光。記者張已亷／攝影

屏東縣 周春米 食農 青年 農村再生

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