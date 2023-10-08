屏東社區產業博覽會匯集50社區秀實力 3大主題特色展區現成果

2023屏東社區產業博覽會今於屏東公園登場，縣長周春米與主持人阿布（周詠訓）一起揭開活動序幕，7、8日活動分別以「Let’s Chill野餐」及「Have Fun生活」為主題辦理，上午10點開放逛市集，可觀覽各社區特色物產，晚上還有精彩演唱會，不少家長帶著孩子參與，共享親子歡樂時光。

縣長周春米表示，每年國慶連假舉辦的屏東社區產業博覽會逐漸成為屏東特色產業活動，今年匯集50個農村社區及青年創業餐車、社區表演與多樣產業型態食農手作體驗，並於周邊設置3大主題特色展區，包含社區好物直賣、農再特有種及走讀屏東，展現農村再生社區推動產業成果，另有社區產業餐桌活動體驗，讓民眾能更加貼近社區。

她指出，活動期間推出的相關活動與商品皆「秒殺」，再於10月20日加碼200人次在屏東縣民公園舉辦社區餐桌饗宴，由枋寮鄉新龍社區、內埔鄉隘寮社區、里港鄉定遠社區、里港鄉潮厝社區、萬巒鄉赤山社區、三地門鄉青葉社區等6個社區聯手料理，呈現特色料理，讓與會民眾一同享受「屏味」饗宴，