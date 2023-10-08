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屏東鐵道文化祭寂寞鐵道之夜首映紀錄片 後續4場巡迴放映
屏東鐵道文化祭今舉辦寂寞鐵道之夜，邀請紀錄片「南方，寂寞鐵道」導演蕭菊貞、主題曲譜寫演唱者陳明章及受訪者黃祝、陳正成、何駿逸、黃凱群等人出席；文化處表示，後續將於鐵道沿線鄉鎮巡迴4場公益播映，歡迎鄉親踴躍觀賞。
今晚「寂寞鐵道之夜」由陳明章獻唱台灣鐵道組曲揭開序幕，有紀錄片主題曲「南方・寂寞火車」，更演唱「蘇澳來ㄟ尾班車」、「阿嬤的五分車」，唱出台灣鐵道的動人故事。
導演蕭菊貞表示，南迴是最寂寞也是最壯闊的一段鐵路，希望透過鐵道故事，喚起火車所承載的台灣庶民生活的軌跡和情感。
文化處表示，以南迴鐵道為主題的「南方．寂寞鐵道」是導演蕭菊貞花費6年拍攝的紀錄片，深刻記錄南迴鐵路電氣化前後的故事，廣受好評，為了推廣屏東鐵道文化，同時讓更多鄉親欣賞南迴鐵道故事，屏東鐵道文化祭規畫紀錄片「南方，寂寞鐵道」屏東鄉鎮公益巡迴播映活動。
今晚於潮州鐵道園區戶外首映後，10月28日晚上7點將於屏東縣客家文化中心、10月29日晚上6點於屏菸1936文化基地戶外播映，導演蕭菊貞將出席11月18日晚上7點於百生枋寮藝術村、11月19日晚上7點於加祿國小枋山分校戶外播映2場次的映後座談，更多活動資訊請上文化處臉書查詢。
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