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屏東鐵道文化祭寂寞鐵道之夜首映紀錄片 後續4場巡迴放映

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東鐵道文化祭播映「南方，寂寞鐵道」紀錄片，民謠大師陳明章動人獻唱。圖／屏東縣政府提供
屏東鐵道文化祭播映「南方，寂寞鐵道」紀錄片，民謠大師陳明章動人獻唱。圖／屏東縣政府提供

屏東鐵道文化祭今舉辦寂寞鐵道之夜，邀請紀錄片「南方，寂寞鐵道」導演蕭菊貞、主題曲譜寫演唱者陳明章及受訪者黃祝、陳正成、何駿逸、黃凱群等人出席；文化處表示，後續將於鐵道沿線鄉鎮巡迴4場公益播映，歡迎鄉親踴躍觀賞。

今晚「寂寞鐵道之夜」由陳明章獻唱台灣鐵道組曲揭開序幕，有紀錄片主題曲「南方・寂寞火車」，更演唱「蘇澳來ㄟ尾班車」、「阿嬤的五分車」，唱出台灣鐵道的動人故事。

導演蕭菊貞表示，南迴是最寂寞也是最壯闊的一段鐵路，希望透過鐵道故事，喚起火車所承載的台灣庶民生活的軌跡和情感。

文化處表示，以南迴鐵道為主題的「南方．寂寞鐵道」是導演蕭菊貞花費6年拍攝的紀錄片，深刻記錄南迴鐵路電氣化前後的故事，廣受好評，為了推廣屏東鐵道文化，同時讓更多鄉親欣賞南迴鐵道故事，屏東鐵道文化祭規畫紀錄片「南方，寂寞鐵道」屏東鄉鎮公益巡迴播映活動。

今晚於潮州鐵道園區戶外首映後，10月28日晚上7點將於屏東縣客家文化中心、10月29日晚上6點於屏菸1936文化基地戶外播映，導演蕭菊貞將出席11月18日晚上7點於百生枋寮藝術村、11月19日晚上7點於加祿國小枋山分校戶外播映2場次的映後座談，更多活動資訊請上文化處臉書查詢。

屏東鐵道文化祭播映「南方，寂寞鐵道」紀錄片，民謠大師陳明章動人獻唱。圖／屏東縣政府提供
屏東鐵道文化祭播映「南方，寂寞鐵道」紀錄片，民謠大師陳明章動人獻唱。圖／屏東縣政府提供
屏東鐵道文化祭播映「南方，寂寞鐵道」紀錄片，民謠大師陳明章（右一）動人獻唱。圖／屏東縣政府提供
屏東鐵道文化祭播映「南方，寂寞鐵道」紀錄片，民謠大師陳明章（右一）動人獻唱。圖／屏東縣政府提供

鐵道 屏東縣 紀錄片

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