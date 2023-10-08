屏東鐵道文化祭寂寞鐵道之夜首映紀錄片 後續4場巡迴放映

屏東鐵道文化祭今舉辦寂寞鐵道之夜，邀請紀錄片「南方，寂寞鐵道」導演蕭菊貞、主題曲譜寫演唱者陳明章及受訪者黃祝、陳正成、何駿逸、黃凱群等人出席；文化處表示，後續將於鐵道沿線鄉鎮巡迴4場公益播映，歡迎鄉親踴躍觀賞。

今晚「寂寞鐵道之夜」由陳明章獻唱台灣鐵道組曲揭開序幕，有紀錄片主題曲「南方・寂寞火車」，更演唱「蘇澳來ㄟ尾班車」、「阿嬤的五分車」，唱出台灣鐵道的動人故事。

導演蕭菊貞表示，南迴是最寂寞也是最壯闊的一段鐵路，希望透過鐵道故事，喚起火車所承載的台灣庶民生活的軌跡和情感。

文化處表示，以南迴鐵道為主題的「南方．寂寞鐵道」是導演蕭菊貞花費6年拍攝的紀錄片，深刻記錄南迴鐵路電氣化前後的故事，廣受好評，為了推廣屏東鐵道文化，同時讓更多鄉親欣賞南迴鐵道故事，屏東鐵道文化祭規畫紀錄片「南方，寂寞鐵道」屏東鄉鎮公益巡迴播映活動。