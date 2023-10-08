屏東新住民市集邁入第7年 13國異國美食11月12日壓軸

屏東新住民市集邁入第7年，有來自世界各國的文化和美食，今、明2天在勝利星村以「世界香料百味料理秀」為主體邀集13國新住民，以家鄉常備香料結合在地農特產品，讓縣民認識不同國家的風土民情；縣長周春米表示，以市集方式提供新住民創業機會及產品銷售平台，讓縣內約有2萬多名的新住民能在屏東安居樂業。

周春米表示，全台目前約有58萬新住民，其中有2萬多人居住在屏東，近幾年將相關培力等各項服務擴大以市集方式呈現，提供新住民創業機會及產品銷售平台，提升經濟效益，同時拓展新住民在台服務，今年市集最後一場次為11月12日下午2點到6點在勝利星村舉行，千萬不要錯過。

此市集定期每月第2周假日舉辦，本周邀請10名新住民於會場教學分享，其中一攤是來自緬甸北部的李本秋，她來台18年，隨著丈夫從事水產買賣生意，長久下來練就一身處理螃蟹的好功夫，並結合家鄉香料端出令人驚艷的咖哩蟹，近期更走進校園介紹母國文化。