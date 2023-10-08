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壽山動物園迎一百萬名遊客 超狂幸運兒獲日本機票

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
壽山動物園迎來第100萬位遊客，該名來自台南的王姓遊客獲得日本熊本市來回機票、愛河熱氣球搭乘券和免費暢玩動物園一整年等獎。圖/高雄市觀光局提供
壽山動物園迎來第100萬位遊客，該名來自台南的王姓遊客獲得日本熊本市來回機票、愛河熱氣球搭乘券和免費暢玩動物園一整年等獎。圖/高雄市觀光局提供

壽山動物園重新改建後去年底重新開園，昨 (7)日迎來第100萬位遊客，該名來自台南的王姓遊客獲得日本熊本市來回機票、愛河熱氣球搭乘券和免費暢玩動物園一整年等獎品：為慶祝遊園人數破百萬，雙十連假期間園區每日推出限額100組親子DIY體驗，園內還有街頭藝人表演。

該名幸運得主王小姐提到，因出生在高雄，小時候曾和爸媽一起到動物園，現住台南也有自己的孩子，今天趁連假帶著家人出遊，沒想到自己成為第100萬位的幸運遊客，她說改造後的動物園，整體環境對遊客及動物更加友善，推嬰兒車暢行無礙，觀光局長高閔琳到場加碼贈送尚未對外販售的「高雄熊」玩偶。

高閔琳表示，重新改造後的壽山動物園，讓遊客以空橋、不打擾動物方式感受不同參觀視野，近距離觀察動物姿態，也透過混養模式放大動物活動空間，近日壽山動物園也從239件參選作品中脫穎而出，入圍建築師雜誌主辦的「台灣建築獎」複選名單內，與其他12件作品共同角逐獎項。

壽山動物園補充，為歡慶遊園人數破百萬，國慶連假期間當天推出上下午各限額50組的親子DIY體驗，讓小朋友將親手繪製的圖案製成遊園紀念胸章，還有街頭藝人在園區與大小朋友驚喜相遇；此外因停車空間有限，建議搭乘大眾運輸，可在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園，搭乘輕軌到「文武聖殿站」也可轉乘56號公車。

壽山動物園迎來第100萬位遊客，該名來自台南的王姓遊客獲得日本熊本市來回機票、愛河熱氣球搭乘券和免費暢玩動物園一整年等獎。圖/高雄市觀光局提供
壽山動物園迎來第100萬位遊客，該名來自台南的王姓遊客獲得日本熊本市來回機票、愛河熱氣球搭乘券和免費暢玩動物園一整年等獎。圖/高雄市觀光局提供

壽山動物園 連假 建築師

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