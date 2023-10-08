金門模範街旗海飄揚 1200幅國旗迎客超吸睛

金門縣金城鎮迎接光輝10月，金城鎮公所近期特別在金城重要景點「模範街」約2樓的高度，用繩子拉起一條條的「國旗線」，營造出旗海飄揚的「國旗街」美景，這兩天國慶連假更是吸引大批的遊客來此拍照打卡，更有幼兒園到此來辦遊行活動，共同慶祝中華民國生日快樂。

每年到了雙十國慶前夕，包括民生路等金門多處街道，都會掛起一面面的國旗，旗海飄飄，用來慶祝中華民國的生日，其中模範街因為建築古樸，兩側拱廊懸掛的國旗，青天白日滿地紅的國旗隨風飄舞，讓來往民眾感受國慶喜慶氣氛，不少遊客也應景拍照打卡。

金城鎮的模範街昔日是整條街的兩側分別插滿一整排的五星旗和青天白日滿地紅國旗，營造出既是「一邊一國」又如「兩岸一家親」的特色，成功創造話題，但3年前因「反滲透法」上路後，當初倡議插五星旗的發想人陶藝家王明宗怕人家誤會他是「為匪宣傳」，趕緊與附近商家把五星旗連夜拔除，讓這個「旗」景，頓時消失。

金城鎮公所為了迎接光輝十月，從去年起將兩側的國旗，改以繩子串連起1200幅小國旗，並將其高懸於模範街二樓，一條條國旗線串聯成「國旗線」，十分壯觀。

遊客表示，模範街區設計緊湊，街道兩邊掛起國旗，十分適合拍照打卡，在此拍照起來的效果很不錯，很應景，十分有國慶的氛圍，尤其若是炎陽高照的日子，陽光從國旗縫隙中撒下，拍起來更是十足的網美照。

也有人說，現在的兩岸關係緊張，來金門慶祝中華民國生日快樂，感覺意義重大，最有愛國的感覺。