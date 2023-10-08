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小琉球連假萬人登島再添亂象 地標花瓶岩旁涼亭遭數頂帳篷霸占

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣小琉球連假萬人登島再添亂象，知名標花瓶岩旁涼亭遭數頂帳篷霸占。縣府表示，已派員勸離，後續會由鵬管處研議設立告示牌標示禁止隨意占用公有地。 圖／取自小琉球聯盟臉書社團
屏東縣小琉球連假萬人登島再添亂象，知名標花瓶岩旁涼亭遭數頂帳篷霸占。縣府表示，已派員勸離，後續會由鵬管處研議設立告示牌標示禁止隨意占用公有地。 圖／取自小琉球聯盟臉書社團

國慶連假進入第2天，屏東小琉球昨湧入1萬2千多人登島，島內百間民宿住房率達9成，人潮湧現再添亂象，有旅客昨到知名地標花瓶岩旁涼亭紮營，遭民眾質疑霸占公有地，拍下PO網引熱議；縣府交旅處表示，管理單位大鵬灣國家風景區管理處已派員勸離，此行為屬民眾臨時起意，非營利行為，後續會由鵬管處研議設立告示牌標示禁止隨意占用公有地。

往返東琉船班業者表示，此次4天連假不少遊客會安排3天2夜行程，昨為了因應1萬2千多欲登島遊憩的旅客，加開20班船，今尚未退房，預估加開15班即可，但明天就會陸續出現退房返回東港的人潮，預計會再加開20班回程船支應。

萬人登島卻出現公有空間遭占用情形，有民眾昨到小琉球當地知名觀光地標花瓶岩時，發現一旁涼亭被至少4頂帳篷霸占，他拍下照片發到地方臉書社團，有網友留言質疑，「這裡是露營區嗎？」相關單位不該縱容亂象，公有財遭占若未妥善處理，日後恐怕會有更誇張的行為，「30年前對小琉球的印象是美，如今卻是亂。」

鵬管處副處長王玟傑表示，管理站收到消息後，已依國有財產法派員勸離占用民眾，該紮營民眾屬臨時起意，但公有土地本就不是讓民眾露營處所，未來將針對連假旅遊尖峰人潮眾多期間，加派人員巡察，後續也將研議設立告示牌標示禁止隨意占用公有地。

縣府交旅處長黃國維指出，目前縣內合法的露營區多位於森林遊樂區或休閒農場內，小琉球沒有申請合法露營區，若業者有需求可向縣府提出申請，另位於小琉球西北角的沙瑪基露營區，鵬管處近期OT委外經營，後續僅需國家風景特定區管理處認定許可，再通知縣府即可營運。

小琉球觀光發展協會理事長許博翰表示，該占用涼亭空間搭帳篷情形是少數個案，不是常態性發生的現象，應是暫時短時間占用，不會霸占一整天，希望相關單位可以盡快合法化相關露營區，讓民眾可以安心旅遊。

小琉球 露營區 連假

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