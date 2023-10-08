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朱銘千萬銅雕「太極-對推」戒護移往高美館 修復再面世

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
朱銘銅雕作品「太極-對推」，兩座、共6噸多重的銅雕已戒護搬運到高美館，進行修復整理。記者徐如宜／攝影
朱銘銅雕作品「太極-對推」，兩座、共6噸多重的銅雕已戒護搬運到高美館，進行修復整理。記者徐如宜／攝影

價值數千萬元的雕塑大師朱銘銅雕作品「太極-對推」，原豎立在高雄中正運動場前中正交流道路側，日前遭外界議論大師作品缺乏管理淪為街友棲身處。高雄市政府運動發展局與高雄市立美術館，決定先將6噸多重的銅雕戒護搬運到高美館，進行修復整理，再安排設置地點，讓觀眾好好欣賞這座雕塑。

朱銘今年四月辭世，太極系列堪稱其生涯代表作之一。這件設置在高雄中正體育場廣場前的朱銘大型銅雕作品，是75年高雄市舉辦台灣區運動會時，當時市長蘇南成希望在中正體育場設置與運動主題相關的雕塑，配合八卦池景觀，當時找來朱銘的太極作品，一直陳列到現在。

朱銘辭世，高雄這件大型銅雕再度引起關注。藝術界人士估計，朱銘作品在2010、2011年曾以《太極系列》的〈單鞭下勢〉銅雕，高268.5公分、寬496公分公分，在國際市場創下約270萬元美金的公開拍賣紀錄；2020年10月在中國香港嘉德拍賣中，當時作品「太極系列：雲手、轉身踢腿」銅雕，成交價是港幣1119萬。所以高雄這件作品「太極-對推」，粗估應有千萬元以上的價值。據了解，這件作品應為朱銘個人贈與高雄市府，資料上並沒有這件作品的售出價格。

高雄市府運發局長侯尊堯表示，大師作品有一定的藝術價值，考量長期安置戶外會風吹日曬雨淋，原先安置地點除了朱銘銅雕外，還有風水八卦池與文王塑像，其實是先有八卦池與文王塑像鎮住此處的安寧，太極銅雕是後來才有的。原先這些要在中正體育場改造工程第二期工程，一併與建築師規畫，目前先移交由高美館處理。

每天經過這麼銅雕的民眾很多，有的人聽到這麼高的藝術價格不禁咋舌，好奇都不怕被偷嗎？侯尊堯說，這倒不怕被偷竊，畢竟量體非常大，且是在公開場合，中正交流道附近車流量24小時都很大，要想不動聲色偷走雕像很難。

高美館指出，「太極-對推」兩座銅雕各約有3噸重餘，美術館出動5、6位專業藝術搬運人士，及35噸吊卡車和平板車，一路小心戒護， 才從中正體育場搬進來園區，目前暫安置在行政區跟草坡間，做好加固防護措施。

高美館表示，已安排朱銘美術館專業修復團隊進駐現場進行修復，作品後續將另擇園區適當位置長期設置，讓作品在歷史脈絡、城市意義及專業維護下，重展榮光。

朱銘銅雕作品「太極-對推」，兩座、共6噸多重的銅雕已戒護搬運到高美館，進行修復整理。記者徐如宜／攝影
朱銘銅雕作品「太極-對推」，兩座、共6噸多重的銅雕已戒護搬運到高美館，進行修復整理。記者徐如宜／攝影
朱銘銅雕作品「太極-對推」，兩座、共6噸多重的銅雕已戒護搬運到高美館，進行修復整理。記者徐如宜／攝影
朱銘銅雕作品「太極-對推」，兩座、共6噸多重的銅雕已戒護搬運到高美館，進行修復整理。記者徐如宜／攝影

朱銘 高雄市立美術館 高美館

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