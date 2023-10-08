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明揚高雄3廠 查獲18項缺失開罰

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

屏東明揚大火甫辦完公祭，高市議員引用審計部報告指出，高市近3年職災千人率高於6都平均值，明揚母公司明安國際在高雄共設3廠，其中一間連2年被罰，難不成「昨天公祭，今天忘記」？高市勞工局表示，3廠共查獲18項缺失並依法開罰；明揚事件後全面清查，廠內過氧化物達管制量的有7家，年底前複查完畢。

邱于軒在議會質問，明揚大火造成嚴重死傷，母公司明安國際設在高雄中林路，大業路及前鎮加工區也有工廠，據職安署資料，明安廠區曾有可燃性氣體及易燃液體未實施危險區域畫分、員工在高溫作業未適當防護等項疏失，高市府應有精進作為。

勞工局長周登春回應，3個廠共查獲18項，高市部分開罰38萬。邱于軒追問，市府去年以前是否曾對明安廠區開罰過？勞檢處長郭清吉表示，「有」，中林廠今年8月並有一起外包商維修機台發生感電的不幸事故，停工至今。

邱于軒表示，近3年高市職災千人率都高於全國6都平均值，被質疑「勞動檢查執行未臻周妥」，勞動部有意將勞檢權收歸中央，高市議會每年通過勞工局這麼多預算，就是在鼓勵加強勞檢，但據審計報告，勞工局對職災似仍一籌莫展，應該查就查，確切落實工安。

周登春說，勞檢權目前很分散，且科管局、經加局均未設勞檢機構，勞檢量能低弱，因此中央才進一步檢討。明揚大火發生後清查，7家過氧化物達一定管制量的廠區，預計10月15完成初查，年底複查完畢。

勞檢 勞工局

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