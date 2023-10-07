小犬重傷恆春半島農作… 農業部上午勘災下午公告現金救助

小犬颱風前天上午登陸屏東恆春半島後，颳起17級強風與豪大雨 ，目前雖不是農作物生產季節，但主要作物包括洋蔥苗、黑豆田、玉荷包樹都受強風重創，農業部代理部長陳駿季今天上午南下勘災，農業部下午即公告恆春半島6鄉鎮（滿州鄉、恆春鎮、車城鄉、枋山鄉、牡丹鄉、獅子鄉）農業災損全品項現金救助，效率快到讓農民驚訝。

小犬颱風過境時的強風造成恆春半島洋蔥苗園嚴重受損，屏東立委廖婉汝昨天質詢農業部，建議恆春洋蔥苗應由政府協助全面緊急復育，災損則從寬認定；陳駿季上午與廖婉汝、民進黨屏南立委參選人徐富癸、縣議員潘芳泉、農糧署副署長姚志旺、屏東縣政府農業處長鄭永裕和恆春農會總幹事林順和，前往受損農地現勘。

廖婉汝說，恆春半島是國內洋蔥最大產區，目前正值育苗期，在17級強風及雨勢輪番轟炸後，洋蔥苗圃受創嚴重，遠超過百分之二十受損的天災補助標準。恆春農會反映，黑豆田、玉荷包樹同樣受重創，有的無法從外觀倒伏、折枝損葉來辨別是否受損，所造成延遲性災害，將影響明年產季的收成。

徐富癸說，農業部下午即公告恆春半島6鄉鎮農業災損全品項現金救助，10月8日至17日，請至各鄉鎮公所洽詢救助流程，請農民盡量透過照片舉證，加速現金救助申請程序；因當地不少農民是實際種植，但並非土地所有權人，希望天災補助能夠落實到農民身上，從速、從寬、從簡協助農友。