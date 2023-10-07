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澎湖岸際漁港覆滿海藻 成罕見景觀

中央社／ 澎湖縣7日電

澎湖岸際與海灘今天出現大量海藻，連漁港區都幾乎被海藻覆沒，初步研判是颱風小犬過境時引起強風大浪，將海藻連根脫落，隨浪潮漂浮至岸際與漁港。

颱風小犬過境澎湖帶來13級強風大浪，幸無重大災情發生，僅造成近20起的路樹傾倒與建物損壞等災情。

澎湖海域今天風浪稍減，但仍維持在陣風5級，澎湖面北的岸際、海灘、堤岸或漁港，卻出現了大量的藻類，連馬公重光漁港區海面都有，數量驚人，許多漁船被圍住。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，今天澎湖岸際與港區所出現的海藻，包括有匍枝馬尾藻和楔形翼枝藻2種，這類海藻目前正進入脫落期，加上颱風小犬引起的強風大浪下，海藻塞滿岸際與港區，成為災後罕見的景象。

澎湖 颱風 馬公

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