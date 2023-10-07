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小犬狂咬後…墾丁迎來連假首日出遊潮 遊客驚問：還有哪裡可以玩

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島經歷小犬颱風狂風暴雨肆虐後今天迎來國慶連假首日，各遊憩沙灘退縮變小且浪高逾1公尺禁止下水，遊客只能在沙灘踏浪。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島經歷小犬颱風狂風暴雨肆虐後今天迎來國慶連假首日，各遊憩沙灘退縮變小且浪高逾1公尺禁止下水，遊客只能在沙灘踏浪。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島經歷小犬颱風狂風暴雨肆虐後，今天迎來國慶連假首日，原本旅宿近滿房，因房客延退訂跌至八成，因墾丁國家公園各公園景點、遊客中心、墾丁森林遊樂區和滿州佳樂水公園，都因環境整理暫時關閉，觀賞起鷹的社頂公園凌霄亭也損壞封閉，各遊憩沙灘沙土流失且浪高逾1公尺禁止下水，遊客驚問，還有哪裡可以玩。

墾管處表示，各遊憩景點受小犬颱風強風重創，大片樹木斷裂，部分硬體設施毀損，已陸續完成砂島、龍磐及後壁湖等區域清理工作，並開放服務遊客，遊客中心預計8日恢復對外服務，災情較嚴重的鵝鑾鼻公園、台灣最南點、貓鼻頭、龍鑾潭、龍坑等景點，預計10日開放，災情最嚴重的滿州鄉南仁山管理站轄區，要到15日清理完成。

10月是墾丁年度賞鷹熱季，墾管處統計到今天上午，赤腹鷹有逾18萬隻過境南遷，已進入過境尾聲，接著有「國慶鳥」之稱的灰鵟鷹來報到，今天觀測到首批585隻過境；因熱門賞鷹地社頂自然公園凌霄亭，步道因小犬風災樹倒封閉，部分欄杆和屋頂毀損，由於目前持續降雨，吸飽水的木頭可能持續崩塌，已暫時封閉，墾管處建議鷹迷一早可到佳鵝公路東海岸空地觀賞起鷹，下午到滿州鄉里德或港口村觀賞落鷹。

墾丁今天上午陽光露臉，下午則變陰降雨，各遊憩沙灘之前因多個颱風過境巨浪衝擊海岸，讓沙灘變了樣，小犬過境時的巨浪再度侵蝕，沙灘再退縮變小，今天又因浪高逾1公尺，插上禁止下水紅旗，遊客只能在海邊踏浪，但未禁止衝浪。從台北來的吳姓遊客說，沿路看到樹倒、招牌吹落、沙灘變醜的災後景象，才感受到在地人形容小犬登陸時「驚心動魄」的心情，傷腦筋的是，不知哪裡可以玩。

觀賞起鷹的墾丁社頂公園凌霄亭損壞暫時封閉。圖／民眾提供
觀賞起鷹的墾丁社頂公園凌霄亭損壞暫時封閉。圖／民眾提供
屏東恆春半島經歷小犬颱風狂風暴雨肆虐後今天迎來國慶連假首日，各遊憩沙灘退縮變小且浪高逾1公尺禁止下水，遊客只能在沙灘踏浪。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島經歷小犬颱風狂風暴雨肆虐後今天迎來國慶連假首日，各遊憩沙灘退縮變小且浪高逾1公尺禁止下水，遊客只能在沙灘踏浪。記者潘欣中／攝影
墾丁鵝鑾鼻公臨時辦公室嚴重毀損。記者潘欣中／攝影
墾丁鵝鑾鼻公臨時辦公室嚴重毀損。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園各景點樹木毀損嚴重，鵝鑾鼻公園、台灣最南點、貓鼻頭、龍鑾潭、龍坑等景點，預計10日開放。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園各景點樹木毀損嚴重，鵝鑾鼻公園、台灣最南點、貓鼻頭、龍鑾潭、龍坑等景點，預計10日開放。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島經歷小犬颱風狂風暴雨肆虐後今天迎來國慶連假首日，各遊憩沙灘退縮變小且浪高逾1公尺禁止下水，遊客只能在沙灘踏浪。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島經歷小犬颱風狂風暴雨肆虐後今天迎來國慶連假首日，各遊憩沙灘退縮變小且浪高逾1公尺禁止下水，遊客只能在沙灘踏浪。記者潘欣中／攝影

小犬颱風 墾丁 災後 連假 國慶

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