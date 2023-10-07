國慶連假首日 高雄旗鼓線渡輪上午載運近4000人

國慶連假首日，高雄市上午各主要道路及轄內國道車流、車速正常，往返旗津及鼓山的渡輪雙向載運近4000人次，與中秋連假首日相同。各景區估連假期間人數比一般週末多逾4成。

高雄市交通局今天對中央社記者表示，今天上午高雄市內國1、國3、台88車流、車速均正常，平均時速維持在80公里以上。市區上午車多路段為三多路往高速公路方向，其餘各大路段及景區周邊交通正常，平均車速維持35至40公里。

交通局預估下午主要景區將有人、車潮出現。連假前一日進入高雄市車流量變化與今年中秋連假相同，大約在9萬輛。此外，往返旗津與鼓山的渡輪，截至今天中午前，雙向載運近4000人次，與之前中秋連假首日相同。

高雄市觀光局表示，高雄國慶連假前2日訂房率已破8成。連假期間，推估平均每日景區人數將較一般週末多出4成以上。

高雄10月活動多，觀光局推出熱氣球繫留體驗活動，9日起在愛河畔升空。「2023 Takao Rock打狗祭」今天起連續演出3天。8日還有日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部表演，預計將吸引人潮。