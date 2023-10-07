揮別小犬狂風暴雨創傷陰霾 墾丁、小琉球喜迎首日出遊潮

國慶4天連假今天展開，屏東傳統國旅勝地恆春半島和小琉球，揮別小犬颱風狂風暴雨侵襲的陰霾，迎來首批遊客潮，通往台東和墾丁的省道台1線枋寮水底寮南下段，上午7至8時統計高達2800輛次，警方採調撥車道紓解；東琉線交通船候船室一早也湧現人潮，小琉球因颱風停航「關島」3天半後，今天預估重現大假日萬人登島榮景。

根據屏東縣警局交控中心車流統計數據，台1線枋寮水底寮南下段，上午7至8時車潮突破2800輛次，警方8時16分起實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，8至9時再增至3251輛，已達大假日超高車流水準，車流量大，行車仍順暢。

小犬颱風前天上午在鵝鑾鼻登陸，最大17級強陣風重創恆春半島電力等設施，屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，國慶連假前兩天原近滿房，半島地區民宿受強風侵襲出現程度不等的損害，粗估退延訂約兩成。墾丁福華、凱撒和夏都等度假飯店硬體有受損，但相關遊樂設施和活動不受影響，僅零星遊客退延訂。