加拿大「高雄海味食品展」開跑 「鱻」味水產品行銷溫哥華超市

高雄市政府「高雄海味」水產品首度與加拿大國華食品公司(Kuo Hua Trading Company Ltd)合作，加拿大時間10月5日由海洋局帶領高雄優質的海味業者在溫哥華國華超市展開為期11天的「高雄海味食品展」活動，首日業績開長紅，創造百萬商機，讓高雄優質水產品遠渡重洋飄香海外市場。

海洋局長張漢雄說，為協助業者透過團體戰的方式開拓海外市場，建立「高雄海味」品牌形象，輔導高雄在地水產品業者、漁會等團體開創新產品及媒合國內外通路，參加國際重要食品展覽會積極推廣高雄重要漁產品，增加外銷商機。

張漢雄表示，此次將外銷版圖從亞洲日本市場再拓銷至北美市場，成功促成天時福、宏裕行、梓官區漁會、安心漁、利安鑫等5家優質的海味業者，與加拿大台灣食品進口第一領導企業國華食品公司合作，首批封櫃外銷20品項計20噸水產品，在10月5日至15日加拿大溫哥華國華超市舉辦「高雄海味食品展」，讓加拿大消費者也能品嚐到「鱻」味十足的高雄水產品。

國華食品公司董事長周怡華說，經過媒合商洽發現高雄擁有許多優質的水產品，例如宏裕行花枝蝦排、天時福泰式檸檬鱸魚排、梓官區漁會烏魚子、安心漁石斑魚排(片)、利安鑫虱目魚丸等，加拿大有超過180萬名華人，優質的台灣漁產品是深具潛力的市場。

周怡華表示，本次「高雄海味食品展」現場獲得消費者熱烈的迴響和搶購，希望未來能持續合作，透過國華食品公司的批發銷售據點，作為高雄海味深根加拿大市場的平台，把高雄海味推廣到加拿大各個角落。