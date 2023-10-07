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關注市民心理健康與生命價值 高市衛生局推動心靈會客室APP

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
參加論壇人員大合照呼籲「全面性的關心每個人的心理健康，齊力建構快樂的心生活。」圖／衛生局提供
參加論壇人員大合照呼籲「全面性的關心每個人的心理健康，齊力建構快樂的心生活。」圖／衛生局提供

高雄市政府衛生局舉辦「珍愛生命-雄幸褔」系列論壇，邀請不同領域的專家學者及相關網絡局處，從多元角度探討自殺防治的議題與策略，關懷市民的心理健康與生命價值。衛生局局長黃志中說，自殺防治需要跨部門、跨領域、跨層級的合作，建立無縫接軌的關懷機制，讓市民能感受到快樂與尊嚴。

高市衛生局說，目前推動心靈會客室APP，結合科技與實體服務，提供市民心理健康資訊、測評、諮詢和轉介等功能，營造關心市民心理健康的社會氛圍。市民朋友如有情緒困擾，可以主動洽詢社區心衛中心各分區或撥打安心專線1925或衛生局心理諮詢專線716-1925尋求協助。

高市衛生局自8月29日至10月3日舉辦「珍愛生命-雄幸褔」系列共5場論壇，分別針對「自殺個案關懷不中斷」、「青少年自殺議題」、「高風險性自殺工具防治」、「特殊族群自殺防治」和「長者自殺防治服務」等主題進行深入討論。

首場義大醫院主任顏永杰以醫院角度，強化高風險急診個案安排住院，減緩衝動行為。青少年場次透過台灣自殺防治學會副主任陳俊鶯提點青少年時期心理議題妥善處理的重要性，避免進入成年時期轉化成自殺之危險因子。

高風險工具防治場次由衛生福利部桃園療養院醫師王作仁，說明高致命性的自殺方式常常在一念之間，有些人或許在取得高危險性自殺工具時遇到困難，然後突然改變主意，挽回一命，高風險工具使用的降低，需要多方共同努力形成共識。

針對特殊議題者的自殺防治現場各局處交流與討論多元的服務策略，希望同時處於家庭關係衝突、罹患疾病、經濟困難、人際互動疏離等情境時，能如何拉住一個絕望的人給他活下去的動力。

最後一場長者自殺防治服務論壇，由衛生福利部嘉南療養院副院長歐陽文貞與現場專家交流，長者本人或其照護者如何察覺、接納、面對、處理心理健康議題，共同討論如何強化長者保護因子、增進尊嚴與安全等生命價值感，發展適切的服務及長者自殺防治因應策略，落實「自殺防治人人有責、人人都是自殺防治守門人」的概念。

關注自殺議題的社區民眾在論壇中與專家、局處意見交流，提供社區的狀態。記者王勇超／翻攝
關注自殺議題的社區民眾在論壇中與專家、局處意見交流，提供社區的狀態。記者王勇超／翻攝
高市衛生局舉辦「珍愛生命-雄幸褔」系列論壇，專家齊聚為高雄市珍愛生命把關。圖／衛生局提供
高市衛生局舉辦「珍愛生命-雄幸褔」系列論壇，專家齊聚為高雄市珍愛生命把關。圖／衛生局提供
高市衛生局長黃志中在「珍愛生命－雄幸福」首場論壇致詞，肯定跨局處合作共同建置綿密守護機制。圖／衛生局提供
高市衛生局長黃志中在「珍愛生命－雄幸福」首場論壇致詞，肯定跨局處合作共同建置綿密守護機制。圖／衛生局提供

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