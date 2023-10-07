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大直案殷鑑不遠 高雄公共工程公開監測數據

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
高市副市長林欽榮昨率工務局相關人員視察岡山社宅深作業，要求公共工程應帶頭公開監測數據。記者王昭月／翻攝
高市副市長林欽榮昨率工務局相關人員視察岡山社宅深作業，要求公共工程應帶頭公開監測數據。記者王昭月／翻攝

近年建築工程深開挖作業發生損鄰事件時有所聞，台北市大直塌陷案殷鑑不遠，高市岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程正進行地下結構開挖，高雄市副市長林欽榮昨率員視察，除要求統包團隊加強監測頻率及數據管控，也責成高市公共工程帶頭公開監測數據，就以自辦社宅工程優先施行，確保工地安全。

岡山社宅位於87期重劃區，隔鵬程路分南、北二基地，與公16、公17公園為鄰，將興建4棟地下2層、地上12層建築計625戶，總經費約33億元，去年7月開工、預定2026年完工啟用。

林欽榮昨視察，特別關注深開挖作業的安全性，他說，近年建築工程深開挖作業偶傳工安事件，在地下結構施工過程，判讀監測數據並事先採取因應對策尤其重要。他要求市府辦理的公共工程率先公開6大建築深開挖監測數據，「就從市府自辦的岡山、大寮及亞灣等社宅工程優先執行」。

建管處表示，為降低建築工程開挖作業造成道路坍塌及鄰房受損事件，高市首創3項工地管理精進作為，包括每周3天聯合稽查；私有建物申報開工時應繳納工程造價百分之一災害處理保證金；規定地下開挖二層以上，委由專業技師公會巡檢，強化工地安全。

新工處表示，岡山社宅工程南北基地目前執行的地下2公尺開挖作業進度持續超前，工區內除設置祛水點井抽排水，也利用水位觀測井觀察水位，另設有土壓傾度管、水壓計、地表沉陷釘及中間樁隆起點等安全監測系統，確保開挖作業安全。

建築 岡山 社宅

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