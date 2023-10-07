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屏總圖、半島歌謠祭 獲日優良設計獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
連兩年獲日本優良設計獎的半島歌謠祭，以恆春民謠為基底，從地方音樂慶典，走向世界舞台，2022年更首創古城時尚秀與歌謠文化結合，也是台灣唯一獲獎的音樂節慶活動。圖／屏東縣政府文化處提供
連兩年獲日本優良設計獎的半島歌謠祭，以恆春民謠為基底，從地方音樂慶典，走向世界舞台，2022年更首創古城時尚秀與歌謠文化結合，也是台灣唯一獲獎的音樂節慶活動。圖／屏東縣政府文化處提供

全球四大設計獎項之一的日本優良設計獎（Good Design Award）， 2023年獲獎名單揭曉，屏東縣政府舉辦的「半島歌謠祭」及「屏東縣立圖書館總館」獲優秀設計獎殊榮，再度讓世界看見屏東優秀的的設計力與文化力。

文化處表示，連兩年獲日本優良設計獎的半島歌謠祭，以恆春民謠為基底，融合傳統與創新，從地方音樂慶典，走向世界舞台，打造屏東獨有音樂品牌，去年更首創古城時尚秀與歌謠文化結合，也是台灣唯一獲獎的音樂節慶活動。

日本GOOD DESIGN評價半島歌謠祭，延續傳統與當代創新並存而具有美感和創造力，激發更多人對當地社區的認知、認同和自信，透過音樂創造跨世代參與，並受文化傳播影響。

時裝設計與歷史建築的跨界結合，展現文化豐富性的本土節慶。

文化處表示，素有東方設計奧斯卡之稱、日本優良設計獎Good Design Award創立67年，是具國際影響力及公信力的大型設計獎項，今年共5447件參賽作。半島歌謠祭也連兩年拿下台灣金點設計獎，接連獲國內外設計大獎，為10月18日登場半島世界歌謠祭增添榮耀。

屏東總圖從2021年獲五項全國性建築設計獎座，2022年又連獲德國iF設計獎等3大國際獎項，今年更獲國家卓越建設獎最佳施工品質類卓越獎、日本優良設計獎，除優化設施與服務，透過密集閱讀盛宴，圖書館與縣民的日常生活連結。

屏東縣政府 日本

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