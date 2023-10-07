聽新聞
test
0:00 / 0:00

合體AKB48 TEAM TP 高雄動漫展 黃捷熱舞開場

聯合報／ 記者蔡世偉王昭月／高雄報導
高雄國際動漫節昨開幕，議員黃捷（前中）合體AKB48 Team TP， High翻全場。記者劉學聖／攝影
高雄國際動漫節昨開幕，議員黃捷（前中）合體AKB48 Team TP， High翻全場。記者劉學聖／攝影

第四屆高雄國際動漫展昨在高雄巨蛋登場，由資策會策劃與原創IP風雲榜合作，首度引進5G XR體驗館，也是全台動漫展首次登場，高市議員黃捷化身偶像練習生與「AKB48 TEAM TP」成員一起勁歌熱舞。主辦單位表示，今年引進70多家廠商設置300個攤位，希望能突破去年32萬人次、近億業績。

小犬颱風剛過，屏東、台東出現重大災情，讓第四屆高雄國際動漫節的主辦廠商「挫咧等」，擔心沒人來，好在昨天開幕仍有人潮前來。主辦單位表示，今年動漫節囊括台、日知名IP業者，約70多家廠商、300個攤位共襄盛舉。

今年有資策會策劃與原創IP風雲榜合作，把科技帶入高雄國際動漫節，首創5G XR實境體驗館，讓民眾感受到好看又好玩的樂趣，也是全台動漫展首度引進。

主辦單位指，現今的動漫畫不只是單純娛樂產物，而是一種生活方式，融入大家的日常之中。今年高雄國際動漫節以「擁抱創意」為主題，讓大家見識原創漫畫家的原創價值與動人活力。

昨開幕式，議員黃捷化身偶像練習生與「AKB48 TEAM TP」一同在舞台上勁歌熱舞，炒熱氣氛。

連兩屆都來表演的黃捷也算是熟門熟路了，她笑說，自己平常就很喜歡動漫相關的作品，希望明年能有更多廠商進駐，帶動高雄觀光。

黃捷 議員 小犬颱風

延伸閱讀

高雄動漫展5GXR初體驗 黃捷化身偶像練習生勁歌熱舞

黃捷合體AKB48 Team TP 高雄國際動漫節演出嗨翻全場

高雄國際動漫節來了 黃捷與AKB48 Team TP將合體

賴清德推薦 無黨籍北市議員林亮君宣布加入民進黨

相關新聞

大直案殷鑑不遠 高雄公共工程公開監測數據

近年建築工程深開挖作業發生損鄰事件時有所聞，台北市大直塌陷案殷鑑不遠，高市岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程正進行地下結...

被當紀念卡 高雄敬老卡使用僅5成

北市敬老卡可搭大眾運輸，還可至運動中心、游泳池及網球中心使用。高雄市發出38萬張敬老卡，主要以大眾運輸為主，用途窄化，僅...

「小犬」咬恆春 民宿退訂2成

國慶4天連假今起展開，小犬颱風重創屏東恆春半島、台東蘭嶼，屏縣滿州鄉因43支電桿倒塌大停電，當地小墾丁度假村退延訂高達近...

合體AKB48 TEAM TP 高雄動漫展 黃捷熱舞開場

第四屆高雄國際動漫展昨在高雄巨蛋登場，由資策會策劃與原創IP風雲榜合作，首度引進5G XR體驗館，也是全台動漫展首次登場...

屏總圖、半島歌謠祭 獲日優良設計獎

全球四大設計獎項之一的日本優良設計獎（Good Design Award）， 2023年獲獎名單揭曉，屏東縣政府舉辦的「...

迎接雙十國慶連假！南橫公路開放管制 山友探索南橫三星

為因應112年度雙十節4天連假，為使用路人能規劃更彈性南橫公路旅遊行程，南橫公路梅山口至埡口路段將於10月10日(星期二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。