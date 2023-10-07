合體AKB48 TEAM TP 高雄動漫展 黃捷熱舞開場

第四屆高雄國際動漫展昨在高雄巨蛋登場，由資策會策劃與原創IP風雲榜合作，首度引進5G XR體驗館，也是全台動漫展首次登場，高市議員黃捷化身偶像練習生與「AKB48 TEAM TP」成員一起勁歌熱舞。主辦單位表示，今年引進70多家廠商設置300個攤位，希望能突破去年32萬人次、近億業績。

小犬颱風剛過，屏東、台東出現重大災情，讓第四屆高雄國際動漫節的主辦廠商「挫咧等」，擔心沒人來，好在昨天開幕仍有人潮前來。主辦單位表示，今年動漫節囊括台、日知名IP業者，約70多家廠商、300個攤位共襄盛舉。

今年有資策會策劃與原創IP風雲榜合作，把科技帶入高雄國際動漫節，首創5G XR實境體驗館，讓民眾感受到好看又好玩的樂趣，也是全台動漫展首度引進。

主辦單位指，現今的動漫畫不只是單純娛樂產物，而是一種生活方式，融入大家的日常之中。今年高雄國際動漫節以「擁抱創意」為主題，讓大家見識原創漫畫家的原創價值與動人活力。

昨開幕式，議員黃捷化身偶像練習生與「AKB48 TEAM TP」一同在舞台上勁歌熱舞，炒熱氣氛。

連兩屆都來表演的黃捷也算是熟門熟路了，她笑說，自己平常就很喜歡動漫相關的作品，希望明年能有更多廠商進駐，帶動高雄觀光。