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「小犬」咬恆春 民宿退訂2成

聯合報／ 記者潘欣中蔡世偉／連線報導

國慶4天連假今起展開，小犬颱風重創屏東恆春半島、台東蘭嶼，屏縣滿州鄉因43支電桿倒塌大停電，當地小墾丁度假村退延訂高達近半，恆春半島民宿粗估退延訂約兩成，飯店影響較輕微，小琉球往返東港交通船班今復航，仍有部分遊客為之卻步，退延訂約兩成。台東連假訂房率未受影響，2023台東光祭因颱風影響，原訂今明兩天開幕活動暫停。

「中秋連假不好，冀望國慶連假，小犬卻來攪局！」屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，連假前兩天原近滿房，民宿硬體因小犬颱風強風出現程度不等損害，遊憩沙灘可能還不能戲水，民宿對非天災期間的退延訂較有彈性，房客只要致電都會全額退費，延訂不會扣三成訂金，粗估退延訂約兩成。墾丁一家五星飯店主管說，飯店硬體有受損，但相關遊樂設施和活動未受影響，僅零星遊客退延訂。

小犬颱風重創恆春半島電力設施，滿州鄉前天因200縣道的43支電桿倒塌，幾乎全鄉停電，昨上午又遇雨，當地的小墾丁度假村退延訂高達近半，業者無奈說，最困擾的是水電何時來，無法明確告知房客，只能請房客延訂。

屏東小琉球觀光發展協會理事長許博翰說，小犬颱風來襲前，陸續有遊客致電詢問國慶連假退延房事宜，船班停開會全額退費，今天交通船雖復航，但仍有部分遊客卻步，前兩天訂房九成，退延訂約兩成，影響不小。

小犬颱風 連假 民宿

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