被當紀念卡 高雄敬老卡使用僅5成

北市敬老卡可搭大眾運輸，還可至運動中心、游泳池及網球中心使用。高雄市發出38萬張敬老卡，主要以大眾運輸為主，用途窄化，僅5成使用，議員質疑效能不彰，建議讓敬老卡可換點兌獎，或到運動中心使用。社會局說明，敬老卡使用大眾運輸採「吃到飽」，難如其他縣市推消費換點數，關懷據點步行或騎車就能到，無需再用敬老卡優惠，部分老人領到後當成「紀念卡」，以致使用率折半，相關問題會再檢討。

高雄市有敬老卡、博愛卡、仁愛卡等3款優惠計名卡，設籍高雄年滿65歲長輩及年滿55歲的原住民朋友，持敬老卡即能免費搭乘市營公共車船（不含非平面道路及觀光路線）及半價搭乘捷運與輕軌的優惠。身障民眾持博愛卡搭捷運享半價，且有100段次免費搭乘公共車船優惠。

民進黨議員黃飛鳳昨在社政部門質詢指出，台北等縣市推優惠計名卡，結合交通、環保等局處，持卡搭公共運具就能累積點數換獎品，或到銀髮俱樂部、運動中心及原住民文建站使用，甚至扺扣長照專車費用，建議高市府應同步檢討「高雄3卡」適用範圍。

社會局長謝琍琍說，高市敬老卡、博愛卡採吃到飽概念，長輩想搭大眾運具一招手就能坐，無金額限制，與其他縣市點數折扺現金機制不同，否則住偏鄉的長輩搭車到市區，至少花1800到2000點，會就議員建議擴大適用範圍，逐步檢討擴增。

國民黨議員蔡武宏說，高雄65歲長輩逾50萬，老年人口占全市人口18%以上，長者社福需求大，高市至今年8月底發出38萬6889張敬老卡，1至6月使用量僅19萬8708次，使用率不彰。謝琍琍回應，歸結原因長輩少搭公車，去關懷據點騎車或走路就到，有長輩領到敬老卡直接收為紀念卡，社會局會考量加入搭乘台鐵或健康、休閒設施等使用範圍。