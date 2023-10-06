消防局長許美雪失言下台…轉任屏縣府參議 藍議員批不痛不癢

明揚大火造成10死逾百人傷，屏東縣消防局長許美雪在災害現場第一時間失言，遭批外行領導內行，今4名殉職消防弟兄聯合公祭結束後，許美雪請辭獲准，轉任縣府參議。屏縣國民黨議員陳揚批，轉任參議根本不痛不癢，讓人心寒。

陳揚說，這次大火檢驗出許美雪有沒有能力繼續擔任局長，許擔任消防局長8年，遇大火事件，表現卻荒腔走板，面對這次事件大家都很哀痛，許美雪先前稱不會戀棧，現在還不是一樣轉任參議，「是要等退休嗎？」，後續火災原因等問題要梳理清楚，也要跟家屬說明清楚，不排除請縣長到議會針對此案專案報告。

國民黨縣議員王景山說，消防局長早該換人，屏東縣今年近7個月來已有5名消防員殉職，明揚大火4名勇消，今年二月底在恆春處理墓地火警的蕭姓消防隊員遭水箱車碾壓殉職，這五人全都是30多歲青壯世代，讓人悲痛不捨。

民進黨議員梁育慈說，該檢討就是檢討，該負的政治責任無可迴避。

屏東縣消防局長64歲許美雪是中央警察大學第48期畢業，屏東科技大學博士班畢業，曾歷任行政院新聞局、編輯、科員，屏縣府消防局行政室主任、秘書、副局長到消防局長，毫無消防外勤資歷。外界質疑許美雪不專業，要她下台聲浪不斷，許美雪曾說，「我相信我的專業，我只是沒有參與外勤救災，我該具備消防常識知識，我相信我應該具備」。