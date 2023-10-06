避免淪大直案翻版！高市公共工程將帶頭公開監測數據

近年建築工程深開挖作業發生損鄰事件時有所聞，台北市大直塌陷案殷鑑不遠，由於高市岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程正進行地下結構開挖，高雄市副市長林欽榮今率員前往視察，除要求統包團隊加強監測頻率及數據管控，也責成高市公共工程帶頭公開監測數據，就以自辦社宅工程優先施行，以確保工地安全。

高市岡山社宅位於87期重劃區，隔鵬程路分南、北二處基地，與公16、公17公園為鄰，將興建4棟地下2層、地上12層建築物計625戶，總經費約33億元，去年7月開工、預定於2026年完工啟用。

林欽榮今天前往視察，特別關注深開挖作業的安全性，他表示，近年建築工程深開挖作業偶傳工安事件，因此在地下結構施工過程，判讀監測數據並事先採取因應對策尤其重要。而公共工程的本質理當由全民督工，他要求市府辦理的公共工程率先公開6大建築深開挖監測數據，「就從市府自辦的岡山、大寮及亞灣等社宅工程優先執行」。

建管處表示，為降低建築工程開挖作業造成道路坍塌及鄰房受損事件，高市首創3項工地管理精進作為，包括每周進行3天進行聯合稽查；私有建物申報開工時應繳納工程造價百分之一災害處理保證金；規定地下開挖二層以上，委由專業技師公會進行巡檢，以強化工地安全。

新工處表示，岡山社宅工程南北基地目前執行的地下2公尺開挖作業進度持續超前，工區內除設置祛水點井抽排水，也利用水位觀測井隨時觀察水位狀況，另設有土壓傾度管、水壓計、地表沉陷釘及中間樁隆起點等安全監測系統，確保開挖支撐作業安全。