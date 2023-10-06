行車注意！澎湖「跨海大橋」伸縮縫將整平 雙十隔天施工

公路局南區養護工程分局澎湖工務段將辦理「203線澎湖跨海大橋伸縮縫路面整平工程」，據瞭解，施工位置在跨海大橋橋面路段。第一階段9月時已施作，將部分伸縮縫整平，而第二階段，預定自10月11日起再進場施工，工期至10月20日止。

澎湖工務段表示，跨海大橋改建已逾26年，這段期間橋面伸縮縫經過多次整修，致使車輛行駛時，常會感受到不平整，因此，為提供澎湖居民及觀光客安全、舒適之行車環境，公路局將辦理伸縮縫處整平工程。

施工時間，主要為每天上午8時至下午6時，澎湖工務段表示，屆時將封閉部分車道且進行機動調撥車道管制，用路人於施工期間行經該路段時，宜注意降低車速，依循指揮人員、施工標誌及相關交通維持措施行駛並進行改道。