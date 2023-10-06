快訊

開12小時沒能出江西！返程提前還是堵 陸近3600萬車「同時在路上」

明揚大火釀死傷…遭批「外行領導內行」 屏縣消防局長許美雪請辭獲准

行車注意！澎湖「跨海大橋」伸縮縫將整平 雙十隔天施工

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
澎湖縣跨海大橋。本報資料照片
澎湖縣跨海大橋。本報資料照片

公路局南區養護工程分局澎湖工務段將辦理「203線澎湖跨海大橋伸縮縫路面整平工程」，據瞭解，施工位置在跨海大橋橋面路段。第一階段9月時已施作，將部分伸縮縫整平，而第二階段，預定自10月11日起再進場施工，工期至10月20日止。

澎湖工務段表示，跨海大橋改建已逾26年，這段期間橋面伸縮縫經過多次整修，致使車輛行駛時，常會感受到不平整，因此，為提供澎湖居民及觀光客安全、舒適之行車環境，公路局將辦理伸縮縫處整平工程。

施工時間，主要為每天上午8時至下午6時，澎湖工務段表示，屆時將封閉部分車道且進行機動調撥車道管制，用路人於施工期間行經該路段時，宜注意降低車速，依循指揮人員、施工標誌及相關交通維持措施行駛並進行改道。

澎湖跨海大橋「伸縮縫」施工前照。記者古和純／翻攝
澎湖跨海大橋「伸縮縫」施工前照。記者古和純／翻攝
澎湖跨海大橋「伸縮縫」施工後照。記者古和純／翻攝
澎湖跨海大橋「伸縮縫」施工後照。記者古和純／翻攝

澎湖 車道 國慶

延伸閱讀

影／小犬外圍環流台二線貢寮段大雨 104k卯澳漁村嚴重積水

小犬狂刮仍屹立不搖 新北沙雕展雙十4天連假持續開展

小犬颱風11點30分解除海警 這些地區仍要留意強陣風及豪雨

高雄熱氣球雙十愛河升空 加開上午場還有美食市集

相關新聞

高雄動漫展5GXR初體驗 黃捷化身偶像練習生勁歌熱舞

第四屆高雄國際動漫展6日在高雄巨蛋登場，這次由資策會策劃與原創IP風雲榜合作，首度引進5G XR體驗館，也是全台動漫展首...

行車注意！澎湖「跨海大橋」伸縮縫將整平 雙十隔天施工

公路局南區養護工程分局澎湖工務段將辦理「203線澎湖跨海大橋伸縮縫路面整平工程」，據瞭解，施工位置在跨海大橋橋面路段。第...

高市敬老卡使用率僅5成 原來有長輩當成紀念卡

國內許多縣市發行的敬老卡已進行多元運用，高雄卻以搭乘大眾運輸工具為主，用途窄化，且市府發出38萬多張，僅51%長輩使用，...

東方奧斯卡肯定半島歌謠、屏東總圖 獲日本優良設計獎

全球四大設計獎項之一的日本優良設計獎(Good Design Award)， 2023年獲獎名單揭曉，屏東縣政府舉辦的「...

黃捷合體AKB48 Team TP 高雄國際動漫節演出嗨翻全場

高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋開幕，超過70家廠商齊聚，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，第一天上午就吸引數千動漫迷進場，...

小犬重創蘭嶼搶修人員急進駐 縣長：急需吊車清港口

中颱小犬肆虐蘭嶼，中央、地方政府派員盡全力搶救，目前現有一批搶修人員先行搭乘救援直升機抵達，油料、瓦斯等物資則得等候貨輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。