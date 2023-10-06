高雄動漫展5GXR初體驗 黃捷化身偶像練習生勁歌熱舞

第四屆高雄國際動漫展6日在高雄巨蛋登場，這次由資策會策劃與原創IP風雲榜合作，首度引進5G XR體驗館，也是全台動漫展首次登場。開幕當天市議員黃捷也化身偶像練習生與「AKB48 TEAM TP」成員一起勁歌熱舞。主辦單位表示，今年引進70多家廠商設置300個攤位，希望能突破去年32萬人次，近億業績。

小犬颱風剛過，造成屏東、台東出現重大災情，這也讓第四屆高雄國際動漫節的主辦廠商「挫咧等」，幸好今早開幕依舊吸引了踴躍人潮前來。主辦單位表示，今年的動漫節囊括台、日知名IP業者共襄盛舉，現場約有70多家廠商、300個攤位。

今年有資策會策劃與原創IP風雲榜合作，把科技帶入高雄國際動漫節，首創5G XR實境體驗館，讓民眾感受到好看又好玩的樂趣，這也是全台動漫展首度引進。主辦單位表示去年動漫節吸引了約32萬人次、創下近億元的業績，希望今年能不受颱風影響，突破去年成績。