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高雄動漫展5GXR初體驗 黃捷化身偶像練習生勁歌熱舞

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市議員黃捷化身偶像練習生與「AKB48 TEAM TP」成員一同勁歌熱舞。記者蔡世偉／攝影
高雄市議員黃捷化身偶像練習生與「AKB48 TEAM TP」成員一同勁歌熱舞。記者蔡世偉／攝影

第四屆高雄國際動漫展6日在高雄巨蛋登場，這次由資策會策劃與原創IP風雲榜合作，首度引進5G XR體驗館，也是全台動漫展首次登場。開幕當天市議員黃捷也化身偶像練習生與「AKB48 TEAM TP」成員一起勁歌熱舞。主辦單位表示，今年引進70多家廠商設置300個攤位，希望能突破去年32萬人次，近億業績。

小犬颱風剛過，造成屏東、台東出現重大災情，這也讓第四屆高雄國際動漫節的主辦廠商「挫咧等」，幸好今早開幕依舊吸引了踴躍人潮前來。主辦單位表示，今年的動漫節囊括台、日知名IP業者共襄盛舉，現場約有70多家廠商、300個攤位。

今年有資策會策劃與原創IP風雲榜合作，把科技帶入高雄國際動漫節，首創5G XR實境體驗館，讓民眾感受到好看又好玩的樂趣，這也是全台動漫展首度引進。主辦單位表示去年動漫節吸引了約32萬人次、創下近億元的業績，希望今年能不受颱風影響，突破去年成績。

而今天開幕式上，高雄市議員黃捷也熱情參與，她化身偶像練習生與「AKB48 TEAM TP」一同在舞台上勁歌熱舞。連兩屆都來表演的黃捷也算是熟門熟路了，她笑說自己平常就很喜歡動漫相關的作品，也希望明年能有更多的廠商進駐，帶動高雄的觀光。

小犬颱風剛過，第四屆高雄國際動漫節吸引滿滿人潮。記者蔡世偉／攝影
小犬颱風剛過，第四屆高雄國際動漫節吸引滿滿人潮。記者蔡世偉／攝影
高雄國際動漫節主辦單位希望今年能突破去年32萬人次、近億元業績的關卡。記者蔡世偉／攝影
高雄國際動漫節主辦單位希望今年能突破去年32萬人次、近億元業績的關卡。記者蔡世偉／攝影

黃捷

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