快訊

明揚大火釀死傷…遭批「外行領導內行」 屏縣消防局長許美雪請辭獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東方奧斯卡肯定半島歌謠、屏東總圖 獲日本優良設計獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
連兩年獲日本優良設計獎的半島歌謠祭，以恆春民謠為基底，融合傳統與創新，從地方音樂慶典，走向世界舞台，2022年更首創古城時尚秀與歌謠文化結合，也是台灣唯一獲獎的音樂節慶活動。圖／屏東縣政府文化處提供
連兩年獲日本優良設計獎的半島歌謠祭，以恆春民謠為基底，融合傳統與創新，從地方音樂慶典，走向世界舞台，2022年更首創古城時尚秀與歌謠文化結合，也是台灣唯一獲獎的音樂節慶活動。圖／屏東縣政府文化處提供

全球四大設計獎項之一的日本優良設計獎(Good Design Award)， 2023年獲獎名單揭曉，屏東縣政府舉辦的「半島歌謠祭」及「屏東縣立圖書館總館」獲得優秀設計獎殊榮，再度讓世界看見屏東的設計力與文化力。

文化處表示，連兩年獲日本優良設計獎的半島歌謠祭，以恆春民謠為基底，融合傳統與創新，從地方音樂慶典，走向世界舞台，打造屏東獨有音樂品牌，2022年更首創古城時尚秀與歌謠文化結合，也是台灣唯一獲獎的音樂節慶活動。

日本GOOD DESIGN如此評價半島歌謠祭：「延續傳統與當代創新並存而具有美感和創造力，激發更多人對當地社區的認知、認同和自信，具有明確的文化主體性，透過音樂創造跨世代參與，並受到文化傳播的影響。時裝設計與歷史建築的跨界結合，確實是個展現文化豐富性的本土節慶。」

文化處表示，素有東方設計奧斯卡之稱、日本優良設計獎Good Design Award創立67年，是具有國際影響力及公信力的大型設計獎項。今年共有5447 件參賽作品，由日本及海外設計相關領域頂尖專家組成的評審委員會嚴格篩選決定。

文化處說，半島歌謠祭除了日本優良設計獎，也連兩年拿下台灣金點設計獎，接連獲國內外設計大獎，為今年即將在10月18日登場的半島世界歌謠祭增添榮耀。

屏東總圖以舊建築改造再利用的設計美學，亦榮獲2023 Good Design Award的肯定。屏東總圖自2021年獲得五項全國性建築設計獎座，2022年又連獲「德國iF設計獎」、「美國A+AWARDS」、「SG MARK」等3大國際獎項，今年度更榮獲2023國家卓越建設獎最佳施工品質類卓越獎、日本優良設計獎，除了優化設施與服務，也透過密集的閱讀盛宴，將圖書館與縣民的日常生活重新連結。

連兩年獲日本優良設計獎的半島歌謠祭，以恆春民謠為基底，融合傳統與創新，從地方音樂慶典，走向世界舞台，2022年更首創古城時尚秀與歌謠文化結合，也是台灣唯一獲獎的音樂節慶活動。圖／屏東縣政府文化處提供
連兩年獲日本優良設計獎的半島歌謠祭，以恆春民謠為基底，融合傳統與創新，從地方音樂慶典，走向世界舞台，2022年更首創古城時尚秀與歌謠文化結合，也是台灣唯一獲獎的音樂節慶活動。圖／屏東縣政府文化處提供
連兩年獲日本優良設計獎的半島歌謠祭，以恆春民謠為基底，融合傳統與創新，從地方音樂慶典，走向世界舞台，2022年更首創古城時尚秀與歌謠文化結合，也是台灣唯一獲獎的音樂節慶活動。圖／屏東縣政府文化處提供
連兩年獲日本優良設計獎的半島歌謠祭，以恆春民謠為基底，融合傳統與創新，從地方音樂慶典，走向世界舞台，2022年更首創古城時尚秀與歌謠文化結合，也是台灣唯一獲獎的音樂節慶活動。圖／屏東縣政府文化處提供

日本 歷史建築

延伸閱讀

體操世錦賽／日本橋本大輝全能二連霸 史上第4人

國慶連假原迎來近滿房榮景 小犬狂咬屏東旅宿出現退延訂

辭年薪百萬工作！他37歲創日本第一家「宇宙商社」 幫台灣科研首次登月球

撞臉日本國寶級帥哥！「亞運排球男神」193cm有顏有身材　光看臉就是人生勝利組

相關新聞

高雄動漫展5GXR初體驗 黃捷化身偶像練習生勁歌熱舞

第四屆高雄國際動漫展6日在高雄巨蛋登場，這次由資策會策劃與原創IP風雲榜合作，首度引進5G XR體驗館，也是全台動漫展首...

避免淪大直案翻版 高市公共工程將帶頭公開監測數據

近年建築工程深開挖作業發生損鄰事件時有所聞，台北市大直塌陷案殷鑑不遠，由於高市岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程正進行地...

行車注意！澎湖「跨海大橋」伸縮縫將整平 雙十隔天施工

公路局南區養護工程分局澎湖工務段將辦理「203線澎湖跨海大橋伸縮縫路面整平工程」，據瞭解，施工位置在跨海大橋橋面路段。第...

高市敬老卡使用率僅5成 原來有長輩當成紀念卡

國內許多縣市發行的敬老卡已進行多元運用，高雄卻以搭乘大眾運輸工具為主，用途窄化，且市府發出38萬多張，僅51%長輩使用，...

東方奧斯卡肯定半島歌謠、屏東總圖 獲日本優良設計獎

全球四大設計獎項之一的日本優良設計獎(Good Design Award)， 2023年獲獎名單揭曉，屏東縣政府舉辦的「...

黃捷合體AKB48 Team TP 高雄國際動漫節演出嗨翻全場

高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋開幕，超過70家廠商齊聚，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，第一天上午就吸引數千動漫迷進場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。