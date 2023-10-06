東方奧斯卡肯定半島歌謠、屏東總圖 獲日本優良設計獎

全球四大設計獎項之一的日本優良設計獎(Good Design Award)， 2023年獲獎名單揭曉，屏東縣政府舉辦的「半島歌謠祭」及「屏東縣立圖書館總館」獲得優秀設計獎殊榮，再度讓世界看見屏東的設計力與文化力。

文化處表示，連兩年獲日本優良設計獎的半島歌謠祭，以恆春民謠為基底，融合傳統與創新，從地方音樂慶典，走向世界舞台，打造屏東獨有音樂品牌，2022年更首創古城時尚秀與歌謠文化結合，也是台灣唯一獲獎的音樂節慶活動。

日本GOOD DESIGN如此評價半島歌謠祭：「延續傳統與當代創新並存而具有美感和創造力，激發更多人對當地社區的認知、認同和自信，具有明確的文化主體性，透過音樂創造跨世代參與，並受到文化傳播的影響。時裝設計與歷史建築的跨界結合，確實是個展現文化豐富性的本土節慶。」

文化處表示，素有東方設計奧斯卡之稱、日本優良設計獎Good Design Award創立67年，是具有國際影響力及公信力的大型設計獎項。今年共有5447 件參賽作品，由日本及海外設計相關領域頂尖專家組成的評審委員會嚴格篩選決定。

文化處說，半島歌謠祭除了日本優良設計獎，也連兩年拿下台灣金點設計獎，接連獲國內外設計大獎，為今年即將在10月18日登場的半島世界歌謠祭增添榮耀。