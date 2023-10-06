黃捷合體AKB48 Team TP 高雄國際動漫節演出嗨翻全場

高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋開幕，超過70家廠商齊聚，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，第一天上午就吸引數千動漫迷進場，高市議員黃捷還與日本偶像團體AKB48海外姊妹團體之一的AKB48 Team TP合體演出，在台上與其他舞者一起大跳開場舞，水汪汪的大眼加上動感活潑的演出一點也不輸專業舞者，還有人訝異這真的是黃捷本人嗎，也吸引不少人目光。

今年，高雄國際動漫節囊括台、日知名IP業者，集結了出版、動畫、VTuber、玩具、卡牌桌遊及周邊相關業者共襄盛舉。產業匯聚、連袂出擊，約70多家廠商300個攤位皆卯足全力推出了各式特色、好康優惠、滿額贈品等，更集結動漫畫所衍生的時尚潮物、玩具及琳瑯滿目的周邊商品。本屆高雄國際動漫節預期參觀人潮可望突破30萬人，可說是南台灣最嗨動漫盛會！