小犬重創恆春半島電力設施 蔡英文新增滿州鄉勘災行程

小犬颱風重創屏東恆春半島電力設施，累計造成屏東曾停電6萬5733戶，車城統埔村、恆春網紗里、滿州永靖村共58支電桿斷裂，其中滿洲鄉200縣道43支斷裂最嚴重，台電大動員投入復電，今早冒著大雨搶修，至上午10時尚有8849戶停電，滿州鄉4180戶最多，力拚今晚全部復電；蔡英文總統上午參加明揚大火4殉職勇消聯合追思會後，下午2時新增到滿州鄉視察復電進度。

台電屏東區營業處說，因小犬帶來的強勁風力，恆春半島多數為斷桿及待移除路樹者，為儘速復電，台電除與鄉鎮公所連繫協助排除路障，調動外地工程車和人力，投入超過300多名支援人力，出動工程吊臂車等工程車190輛，恆春部分地區為配合搶修需要暫時停電，搶修後一併復電。

縣長周春米昨天下午到滿州加油站了解搶修狀況，她說，去年屏鵝公路完成纜線地下化作業，大幅降低樹木、外物碰觸電桿造成的停電事故，挺過今年幾次颱風考驗，顯見地下化成果卓著，縣府已規畫滿州鄉屏200線全線桿線下地，颱風過後將請各單位加速執行。

另滿州鄉分水嶺部落被劃為水土保持紅色警戒區撤離62人，原安置在滿州國中活動中心，昨天凌晨活動中心屋頂被強風吹破，族人緊急撤到鄉公所，鄉長古榮福與縣府聯繫求援，因全鄉大停電，在安全考量，下午社會處協助安排族人安置到恆春鎮馬爾地夫飯店安置，今年已第4度安全性撤離，對遷村計畫，周春米表示涉及相關法令，縣府近期將邀集相關單位研議。