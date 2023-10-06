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高雄熱氣球雙十愛河升空 加開上午場還有美食市集
為迎接雙十國慶連假到來。「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動，接續月世界場次，9日起在愛河浪漫升空，並加開上午場，讓民眾連假來高雄吃喝玩樂，歡度國慶。
觀光局長高閔琳表示，「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動，能從不同角度欣賞美景。愛河場次有別於月世界，在早晨靜謐的河畔伴隨陽光緩緩升空，晨光市景倒映在河面上，浪漫滿分。因受颱風影響，愛河7、8日場次已調整至21及22日舉行。觀光局進一步表示，本次活動已購買7日票券的民眾，可持原票券至21日的場次搭乘。購買8日的民眾，則可持原票券至22日場次搭乘，若欲退票，則可全額退費。
參與熱氣球愛河場的民眾。除了熱氣球繫留體驗外，下午場次結束後，還有迷你熱氣球光影展演秀。此外，愛河畔更有滿滿美食的假日市集，也請大家多多利用捷運、輕軌等公共運輸工具前往活動現場，以免交通堵塞，毀了出遊的興致。
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