小犬17級狂風威力驚人 墾丁龍磐知名雷達球罩吹破了「2缺1」

中颱小犬昨天上午從鵝鑾鼻登陸，強風重創恆春半島電力設施，颱風中心登陸地鵝鑾鼻的知名地標「雷達球罩」有2顆，其中1顆軍用雷達的綠色球狀護罩，不敵強風被吹破，所幸軍方事前撤除內部雷達硬體裝備，另顆民航局的白色雷達罩，因有加固鋼條和強化設施未受損。

位於墾丁龍磐公園旁的空軍雷達站，原本有2顆大型「雷達球罩」，因外型醒目，也是民眾拍照取景的熱門地標，其中1顆軍用的綠色球罩昨天直接被強風吹破，留下殘骸；軍方表示，「雷達球罩」材質為軟性皮，用來保護內部的雷達裝備，免遭日照雨淋，材質非鋼板，颱風警報前已撤下內部的天線，颱風風速過大造成球罩損害，並不影響戰備任務執行。

當地軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，對於空軍說法雷達天線已於颱風前撤收，保持懷疑態度，隔壁白色的民航局航路雷達，在此次颱風中應是受風最大卻未受風損，原因在於依照法國原廠建議，多加160根加固鋼條以及其他加固方案，所以未遭風損，這個空軍雷達早就傳出有加固方案，卻一直胎死腹中，據傳是無法取得預算，若真如傳聞所述，砍掉預算這些人真的是置國防安全為兒戲。