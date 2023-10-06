金門縣府在金沙溪蓋人工湖 動保團體憂水獺重要棲地恐消失

金門規劃在金沙溪下游興建人工湖，此處是水獺與各種鳥類族群重要的核心棲息地，金門縣野生動物救援暨保育協會在網上籲請各界關注，質疑海水包圍的「淡水人工湖」是否迎來下一個金湖的「下湖水庫」，縣議員董森堡則說人工湖擇址不當，再多預算也枉然。

縣府回應，理解地方上對於這個案子持保留意見與反對開闢的聲音，將會審慎面對並與該計畫預算來源的經濟部水利署討論。

金門歐亞水獺核心棲地最快明年消失？金門縣野生動物救援暨保育協會在網路PO出相關訊息，引起熱議，金門縣野生動物救援暨保育協會表示， 這項工程由中央出資5.49億元，金沙溪人工湖工程範圍有田墩戰備池、銘傳大學周圍漁塭，主要是擴大民生用水的蓄容量，預計以浚深、築堤方式將原有海水漁塭及戰備池改作為「淡水儲水使用」。

但該區長年浸泡海水中，土壤重度鹽化無法作為民生用水水源，計畫透過引入金沙溪的多餘淡水進行「洗鹽」直至鹽度達民生用水標準，然此工程範圍位於感潮區，長年受海風吹拂、地下海水入侵等問題，鹽分侵襲難以解決，預計30年內都無法達成洗鹽目標。

󠀠 該會質疑，此案將使水獺核心棲地消失，但卻不見公部門針對水獺核心棲息地消失後的補償方案。另金沙溪至田墩海堤段將拓寬為4米寬道路、戰備池西側將拓出6米寬道路，此處是否有如此龐大的交通流量需求尚待求證，但此舉恐增加當地水獺路殺風險。

該會也說金沙溪人工湖預定地長期被海水池包圍，再加上海水倒灌及侵襲等問題，此人工湖未來洗鹽的成效堪慮；他們提到，金門曾花6.3億建造同樣位於海邊、原要提供民生用水的下湖水庫，但目前因鹽化而無法使用，且積沙問題嚴重，現仍需年年花費公帑維護。金沙人工湖是否會成為下一個「金湖/下湖水庫」？

󠀠 對此，董森堡表示，此案當地居民都反對，包括金沙鎮長吳有家等人也質疑人工湖鄰海擇址不當，可能會造成湖庫鹽化的問題，重演金湖水庫的慘案，請設計單位將人工湖移至中上游的斗門溪、金沙溪段，以免虛擲公帑又毫無效益。