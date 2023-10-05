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強風吹倒屏200縣道整排電桿 周春米：推桿線地下化

中央社／ 屏東縣5日電
小犬颱風肆虐屏東縣恆春半島，滿州鄉屏200縣道電線桿傾斜，地上滿是電線。圖／取自周春米臉書
小犬颱風肆虐屏東縣恆春半島，滿州鄉屏200縣道電線桿傾斜，地上滿是電線。圖／取自周春米臉書

颱風小犬掃過恆春半島，強勁風勢讓屏200縣道整排電桿傾倒，造成停電。屏東縣長周春米今天傍晚勘災並表示，加速搶修，也要推動屏200縣道桿線地下化。

恆春半島昨天就開始受到颱風小犬暴風圈影響，不少居民被陣陣強風吹襲聲響嚇得一夜難眠，強風也造成災情，屏東滿州鄉屏200縣道有43支電桿應聲倒地，導致全鄉大停電，台電動員300多名人力、工程車與吊臂車搶修，周春米傍晚前往勘災。

周春米表示，去年屏鵝公路完成纜線地下化作業，大幅降低樹木、外物碰觸電桿造成的停電事故，也挺過今年幾次颱風考驗，顯見地下化成果卓著，目前已規劃滿州鄉屏200縣道桿線下地，颱風過後將加速執行。

另外，滿州鄉分水嶺部落撤離62人，原先安置在滿州國中活動中心，未料今天凌晨活動中心屋頂被強風吹破，族人緊急撤到鄉公所，鄉長古榮福與縣府聯繫求援，因全鄉大停電，在安全考量，下午已由社會處協助安排族人安置到恆春鎮馬爾地夫飯店安置。

縣府指出，由於分水嶺部落被劃為水土保持紅色警戒區，每逢颱風或豪大雨就必須預防性撤離，今年已是第4度安全性撤離，對於居民希望遷村想法，近期將邀集相關單位研議。

颱風 停電 周春米

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