金門金沙溪闢人工湖 水獺棲地恐不保

金門為了解決缺水問題，規畫在金沙溪下游興建「金沙溪人工湖」，由中央出資5.49億元。但此處是水獺與各種鳥類族群重要的核心棲息地，金門縣野生動物救援暨保育協會昨疾呼各界關注，質疑被海水包圍的「淡水人工湖」恐無用武之地。縣議員董森堡則說，人工湖擇址不當，再多預算也枉然。金門縣府將會重新檢視並聽取地方意見，再做討論。

金門縣野生動物救援暨保育協會表示，人工湖工程範圍包含田墩戰備池、銘傳大學周圍漁塭，為擴大民生用水的蓄容量，預計以濬深、築堤將原有海水漁塭及戰備池改為儲存淡水的人工湖，但該區長年浸泡海水中，土壤重度鹽化，計畫引入金沙溪的多餘淡水「洗鹽」，直到鹽度達民生用水標準。

協會指出，此工程範圍位於感潮區，長年受海風吹拂、地下海水入侵等問題，鹽分侵襲難以解決，預計30年內都無法達成洗鹽目標。

協會質疑此案還將造成水獺與野鳥核心棲地消失，卻不見公部門對此提出補償方案。另，金沙溪至田墩海堤段將拓寬為4米寬道路、戰備池西側將拓出6米寬道路，此處有無如此龐大的交通流量需求尚待求證，但此舉恐增加當地水獺路殺風險。

協會表示，金門曾花6.3億建造同樣位在海邊、原要供民生用水的下湖水庫，但目前因鹽化而無法使用，且積沙問題嚴重，仍需年年花費公帑維護。金沙人工湖是否成為下一個「下湖水庫」？

董森堡表示，當地居民都反對此案，包括金沙鎮長吳有家等人質疑人工湖鄰海擇址不當，可能重演湖庫鹽化的慘案，請設計單位將人工湖移至中上游的斗門溪、金沙溪段，以免虛擲公帑。

縣府表示，此案全由中央出資，目前已到細部設計，前天說明會鄉親有異議，縣府會重新檢視並聽取地方意見，再做討論。