聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門金沙溪闢人工湖 水獺棲地恐不保

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣府規畫在金沙溪下游興建人工湖。 圖／摘自金門潮間帶臉書
金門縣府規畫在金沙溪下游興建人工湖。 圖／摘自金門潮間帶臉書

金門為了解決缺水問題，規畫在金沙溪下游興建「金沙溪人工湖」，由中央出資5.49億元。但此處是水獺與各種鳥類族群重要的核心棲息地，金門縣野生動物救援暨保育協會昨疾呼各界關注，質疑被海水包圍的「淡水人工湖」恐無用武之地。縣議員董森堡則說，人工湖擇址不當，再多預算也枉然。金門縣府將會重新檢視並聽取地方意見，再做討論。

金門縣野生動物救援暨保育協會表示，人工湖工程範圍包含田墩戰備池、銘傳大學周圍漁塭，為擴大民生用水的蓄容量，預計以濬深、築堤將原有海水漁塭及戰備池改為儲存淡水的人工湖，但該區長年浸泡海水中，土壤重度鹽化，計畫引入金沙溪的多餘淡水「洗鹽」，直到鹽度達民生用水標準。

協會指出，此工程範圍位於感潮區，長年受海風吹拂、地下海水入侵等問題，鹽分侵襲難以解決，預計30年內都無法達成洗鹽目標。

協會質疑此案還將造成水獺與野鳥核心棲地消失，卻不見公部門對此提出補償方案。另，金沙溪至田墩海堤段將拓寬為4米寬道路、戰備池西側將拓出6米寬道路，此處有無如此龐大的交通流量需求尚待求證，但此舉恐增加當地水獺路殺風險。

協會表示，金門曾花6.3億建造同樣位在海邊、原要供民生用水的下湖水庫，但目前因鹽化而無法使用，且積沙問題嚴重，仍需年年花費公帑維護。金沙人工湖是否成為下一個「下湖水庫」？

董森堡表示，當地居民都反對此案，包括金沙鎮長吳有家等人質疑人工湖鄰海擇址不當，可能重演湖庫鹽化的慘案，請設計單位將人工湖移至中上游的斗門溪、金沙溪段，以免虛擲公帑。

縣府表示，此案全由中央出資，目前已到細部設計，前天說明會鄉親有異議，縣府會重新檢視並聽取地方意見，再做討論。

金門縣府規畫在金沙溪下游興建人工湖，金門野保協會憂心歐亞水獺（圖）核心棲息地消失，呼籲各界關注。圖／金門縣政府提供
金門縣府規畫在金沙溪下游興建人工湖，金門野保協會憂心歐亞水獺（圖）核心棲息地消失，呼籲各界關注。圖／金門縣政府提供

金門 淡水 水獺

延伸閱讀

小犬颱風來襲 金門宣布明照常上班上課…網友哀鴻遍野

小犬颱風持續逼近 金門海邊湧現一家大小觀浪人潮

小犬颱風逼近 金門災防中心二級開設

台人搭機走私陸龜、水獺等30隻動物 最重可判7年併300萬罰金

相關新聞

直擊高雄非法靈車 公安有疑慮

不少喪家講究面子，告別式租用豪華靈車送亡者最後一程，但殯葬業者投訴，高雄多數豪華靈車都以舊車或事故車拼裝改造，驗車無法過...

金門金沙溪闢人工湖 水獺棲地恐不保

金門為了解決缺水問題，規畫在金沙溪下游興建「金沙溪人工湖」，由中央出資5.49億元。但此處是水獺與各種鳥類族群重要的核心...

強風吹倒屏200縣道整排電桿 周春米：推桿線地下化

颱風小犬掃過恆春半島，強勁風勢讓屏200縣道整排電桿傾倒，造成停電。屏東縣長周春米今天傍晚勘災並表示，加速搶修，也要推動...

小犬橫掃屏縣滿州鄉大停電 周春米：盡速推桿線地下化

小犬颱風掠過鵝鑾鼻，強勁風勢吹倒屏東200縣道40多支電桿，造成滿州及恆春地區停電，縣長周春米今午趕往勘災，請台電公司加...

颱風致恆春電桿倒斷…傳屏鵝公路纜線地下化仍有災情 台電：供電正常

颱風小犬襲台，強勁風勢導致屏東恆春鎮到滿州鄉40根以上電桿倒斷；有關外界謠傳屏鵝公路纜線地下化後仍發生大量電桿倒斷及停電...

小犬颱風重創恆春半島58支電桿斷裂 1.5萬戶仍停電

小犬颱風一夜狂風暴雨重創恆春半島，累計造成屏東曾停電6萬5733戶，車城鄉統埔村、恆春鎮網紗里、滿州鄉永靖村共58支電桿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。