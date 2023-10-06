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直擊高雄非法靈車 公安有疑慮

聯合報／ 記者王勇超徐如宜王昭月／高雄報導
高雄市立殯儀館停車場內可看到沒掛車牌的賓士佛祖車。記者王勇超／攝影
高雄市立殯儀館停車場內可看到沒掛車牌的賓士佛祖車。記者王勇超／攝影

不少喪家講究面子，告別式租用豪華靈車送亡者最後一程，但殯葬業者投訴，高雄多數豪華靈車都以舊車或事故車拼裝改造，驗車無法過關，行駛高速公路根本是活動的「幽靈車」，萬一發生事故，保險根本不理賠。台南、新北多已取締非法靈車，直轄市之中恐剩高雄有非法靈車，高雄市區監理所證實高雄僅6輛靈車合法，高市殯葬處指會盡力輔導業者使用合法靈車。

投訴人表示，非法靈車多利用2至3輛賓士、寶馬、保時捷等豪華品牌的舊車或事故車拼裝加長，驗車過不了，只好掛上原車牌或其他車牌，甚至不掛牌就上路，行駛高速公路上萬一出意外，保險不理賠，對其他用路人來說相當危險。

投訴人表示，現在台南、新北均嚴格取締非法靈車，有業者還花數百萬買日本原裝Alphard來當靈車，能看到非法靈車的直轄市，恐怕只剩高雄。

記者到殯儀館直擊，發現多輛非法靈車及車頂載著神像的「佛祖車」。有民眾認為，靈車載亡者走最後一程，何必計較這麼多，但也有人認為靈車沒車牌，開車時會刻意閃躲，撞上晦氣又破財。

高雄市區監理所指高雄僅6輛合法靈車，分別是凱迪拉克等廠牌，合法進口來台並通過監理單位檢驗。

監理所表示，其他改裝加長的靈車通常亂掛車牌或用花圈、死者照片遮擋車牌規避查緝，但如被查獲，仍會依法告發。

高雄市警局交通大隊說，非法靈車行駛一般道路時如遮蔽車牌或沒掛牌，可罰3600元至1.8萬不等罰鍰，除禁止行駛，非法靈車也會沒入。

殯葬處長黃中中說，交通取締公權力不在殯管處，但為改善殯葬環境，殯管處會盡力輔導業者使用合法靈車，避免使用非法車。

市議員黃柏霖認為，現在靈車多由靈堂載至火葬場，路程極短，也鮮少開上一般道路，但為求治本，應朝修法解決。

議員湯詠瑜說，家屬與葬儀社簽約時就應註明使用合法靈車，另監理單位的稽查也不可少，萬一爆發爭議，消保官更需採取有利於消費者的契約解釋。但無論如何，改裝車上路就有公安疑慮，應該杜絕此亂象。

靈車 高雄市

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