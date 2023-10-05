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小犬颱風重創恆春半島58支電桿斷裂 1.5萬戶仍停電
小犬颱風一夜狂風暴雨重創恆春半島，累計造成屏東曾停電6萬5733戶，車城鄉統埔村、恆春鎮網紗里、滿州鄉永靖村共58支電桿斷裂，尤其滿州鄉43支斷裂最為嚴重，台電積極搶修中，截至5日下午6點，仍有1萬5688戶停電，台電搶修中。
台電屏東區處表示，截止今下午6時已有5萬戶恢復供電，尚有1萬5688戶停電中，多數為斷桿及待移除路樹者，為儘速復電，台電除積極與鄉鎮公所連繫協助排除路障，投入超過三百多名以上支援人力，出動工程吊臂車等工程車190輛，積極搶修中。
台電屏東區處指出，感謝在颱風期間提供許多停電資訊民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，多體諒。
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