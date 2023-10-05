強風致高雄逾萬戶停電 台電搶修剩400餘戶未復電

颱風小犬掃過，高雄昨晚起強風不斷，高雄地區一度停電戶數有1萬1993戶，主要集中在彌陀、楠梓、鼓山、林園等；台電表示，出動358人搶修，截至下午4時剩400餘戶停電，力拚今天全數復電。

經台電高雄、鳳山2區處統計，此次颱風停電原因多數為樹竹壓線，經動員358人、91輛工程車、46輛吊臂車、55輛升空車、11輛卡車、40台發電機、48台抽水機及1台挖土機等，全力搶修；截至今天下午4時，僅剩400餘戶停電。

台電指出，颱風小犬橫掃高雄，雖未造成重大災情，但高雄區處在昨晚就安排36人漏夜查報停電事故地點，逐一確認事故情況，以利搶修加速復電。

高雄區處表示，強風致多條高低壓配電線跳脫、路樹傾倒，以及招牌掉落壓損電線，颱風前已針對山區持續加強樹修；鳳山區處也在昨天安排人員、機具提前進駐那瑪夏、桃源等較偏遠山區。

台電表示，如個別用戶有尚未來電情形，可利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式；目前持續針對所知停電區域完成復電，若有台電未收到停電通報零星用戶仍未復電，待通報後將立即處理。