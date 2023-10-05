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影／攤位消失、招牌掉落…小犬颱風重創墾丁大街 攤商：國慶連假毀了

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影

中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，颳起15至17級的超強陣風，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街可說是滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，許多攤車翻倒甚至被沖入海中，攤商看著殘破不堪的攤位激動的說不出話來，直說國慶假期四天連假這下毀了，不但無法做生意，遊客可能還因此取消行程，嚴重的損失不知道要找誰負責。

小犬颱風颱風眼上午經過恆春半島，雖未帶來龐大雨勢，平地累積雨量未破百，卻帶來強陣風，最大風速屏東九棚每秒71.8公尺(大於17級)、滿州 58.6 (17級)、牡丹 55.5 (17級)，恆春（14級）；位於恆春半島東海岸新設的九鵬站，清晨5至6時測得71.8，大於17級，破2016年莫蘭蒂颱風在恆春創下的52.2（16級）強風紀錄。

墾丁大街上百位攤商在下午風勢小些後，紛紛到現場查看攤位情況，最慘的有整個攤位被沖到海中不見蹤影，許多人的招牌都被強風吹散，還有海產老店招牌整片掉落在空中搖搖欲墜十分危險，入夜後整條大街幾乎見不到遊客，由於周六開始就是國慶四天連假，攤商們也擔心遊客受到影響取消行程。

由於恆春地區有重大災情，目前各地方政府皆動員搶修工作，整體可因應的工程量能不足，需較多時日才能整理妥善，希望計畫來訪的遊客能夠體諒，也因設施尚未妥善維修，請特別注意自身安全，也不要進入封阻之區域。

中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，有大量招牌及鐵皮掉落。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，有大量招牌及鐵皮掉落。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，連路燈都被吹歪。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，連路燈都被吹歪。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，連麥當勞招牌都被吹到變形。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，連麥當勞招牌都被吹到變形。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，南灣風浪大。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，南灣風浪大。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，整條大街滿目瘡痍，不但有大量招牌及鐵皮掉落，攤商們直說這下國慶假期四天連假恐怕毀了。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，連路燈都被吹歪。記者劉學聖／攝影
中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，墾丁大街剛好被颱風中心掃過，連路燈都被吹歪。記者劉學聖／攝影

小犬颱風 恆春 屏東 國慶 連假

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