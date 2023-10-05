影／小犬肆虐恆春半島…校舍屋頂掀翻、大門吹毀 校園災情慘重

小犬颱風肆虐恆春半島，校園災情率續傳出，滿州國中活動中心屋頂遭掀翻，多處積水，原本收容安置長樂分水嶺的53名居民，因安置處所被吹掀，凌晨緊急改安置到恆春鎮上旅館。教育處統計，校園災情多以屋頂掀翻、大門吹毀、門窗碎裂，甚至還有校外鐵皮飛來，老師集中宿舍也有傳出災情，災損情況仍各校仍持續回報統計中。

教育處表示，小犬颱風造成災損比上次海葵還要來得嚴重。長樂國小風雨球場屋頂、滿州國中屋頂活動中心屋頂等都被掀翻，滿州國中出現多處樹木倒塌、太陽能光電板被吹落、視聽教室及圖書館內也有些許積水情形、活動中心多處毀損積水，現已無法使用。

教育處指出，永港國小大樹、太陽能板、玻璃窗、紗門都吹毀。山海國小的3、4樓屋頂破損，鐵皮掀起，電動鐵門倒毀、大樹吹倒。墾丁國小出現籃球架、旗竿都傾倒、水管斷裂，校外還有鐵皮飛來。墾丁國小教師集中宿舍則是大門吹毀、玻璃窗碎裂、頂樓塑膠蓋板破裂、輕鋼架蓋板掀翻。車城國中電腦教室鐵皮部份損壞、學校活動中心屋頂鐵皮部分損壞。