圖輯／整排電線桿全斷…小犬颱風狂風暴雨襲恆春 直擊慘重災情

中颱小犬上午8點許擦邊登陸鵝鑾鼻便出海，氣象署指出，小犬暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅，持續發布豪雨特報、陸上強風特報。

中颱小犬挾帶17級強陣風侵襲南台灣，其中屏東恆春首當其衝，屏東滿州整排的電線桿被強風吹斷，造成恆春地區上萬戶停電，台電表示，核三廠基於安全考量，已根據電廠運轉規範之「颱風期間運轉方案」，事先採取預防性措施，昨日晚間已安排將2號機解聯、1號機降載，今日1號機也進一步解聯，確保安全。