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圖輯／整排電線桿全斷…小犬颱風狂風暴雨襲恆春 直擊慘重災情

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春往滿州的道路整排電線桿倒塌，工程人員搶修中。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春往滿州的道路整排電線桿倒塌，工程人員搶修中。記者劉學聖／攝影

中颱小犬上午8點許擦邊登陸鵝鑾鼻便出海，氣象署指出，小犬暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅，持續發布豪雨特報、陸上強風特報。

中颱小犬挾帶17級強陣風侵襲南台灣，其中屏東恆春首當其衝，屏東滿州整排的電線桿被強風吹斷，造成恆春地區上萬戶停電，台電表示，核三廠基於安全考量，已根據電廠運轉規範之「颱風期間運轉方案」，事先採取預防性措施，昨日晚間已安排將2號機解聯、1號機降載，今日1號機也進一步解聯，確保安全。

而小犬電影級狂風暴雨也襲擊恆春以及墾丁大街，所有東西東倒西歪，機車倒一排，人潮冷清只有零星車輛通行，而恆春鎮上的麥當勞外牆被強風給吹歪，只能暫停營業。

中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春鎮上到處都有落葉及招牌散落，居民忙著整理。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春鎮上到處都有落葉及招牌散落，居民忙著整理。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春鎮有倒樹阻礙道路通行。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春鎮有倒樹阻礙道路通行。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春往滿州的道路整排電線桿倒塌，工程人員搶修中。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春往滿州的道路整排電線桿倒塌，工程人員搶修中。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春鎮上到處都有落葉及招牌散落，居民忙著整理。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春鎮上到處都有落葉及招牌散落，居民忙著整理。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春鎮上一處廣告招牌倒塌，車輛只能勉強通過。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春鎮上一處廣告招牌倒塌，車輛只能勉強通過。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春鎮麥當勞外牆損毀，只能暫停營業。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春鎮麥當勞外牆損毀，只能暫停營業。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春基督教醫院大門被強風吹倒，玻璃散落一地。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春基督教醫院大門被強風吹倒，玻璃散落一地。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏鵝公路旁許多大型招牌被風吹到倒塌。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏鵝公路旁許多大型招牌被風吹到倒塌。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春往滿州的道路整排電線桿倒塌，工程人員搶修中。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春往滿州的道路整排電線桿倒塌，工程人員搶修中。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏鵝公路旁許多大型招牌被風吹到倒塌。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏鵝公路旁許多大型招牌被風吹到倒塌。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春往滿州的道路整排電線桿倒塌，工程人員搶修中。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春往滿州的道路整排電線桿倒塌，工程人員搶修中。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春往滿州的道路整排電線桿倒塌，工程人員搶修中。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東恆春往滿州的道路整排電線桿倒塌，工程人員搶修中。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，民眾冒著風雨外出。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，民眾冒著風雨外出。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東屏鵝公路旁許多攤車倒塌。記者劉學聖／攝影
中颱小犬為南台灣帶來災情，屏東屏鵝公路旁許多攤車倒塌。記者劉學聖／攝影

恆春 屏東 澎湖 小犬颱風 台電

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