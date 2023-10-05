高雄新興國小生組男團 巡迴社區表演口琴娛樂長輩

高雄市田寮區新興國小有個小男團，他們熱愛口琴表演，說好用口琴做公益圓夢。從暑假開始，巡迴社區、田庄10幾場，為阿公、阿嬤們吹奏好聽的口琴音樂，看見長輩們臉上的笑容，覺得更有動力繼續演出下去。

新興國小口琴團隊由5個小男生組成，小男團也有不少粉絲。校長楊麗美指出，新興國小去年成立口琴社團，孩子們利用周三下午學習口琴吹奏及合奏技巧，從基本音階、小蜜蜂、聖誕鈴聲等曲子循序漸進，一步一腳印，從基礎慢慢學起，孩還會利用下課10分鐘的時間一起熟練曲子。

為了引起長輩們的共鳴，口琴男團學習吹奏幾首阿公、阿嬤熟悉的台灣民謠，像是望春風、四季紅、月夜愁、雨夜花、快樂出帆等。從暑假開始進行社區關懷之旅，無論是關懷據點的長輩、獨居老人甚至到月世界風景區表演，對口琴男孩們來說，每一場都是考驗。

小朋友覺得，社區很多阿公、阿嬤，感覺他們好孤單，沒有聽過什麼音樂會，有的甚至連口琴都不認識，更不要說聽過口琴演奏。常常表演完後，阿公阿嬤常常拉著小手，說想要學口琴。

團員林閎洋說，練習雖然很辛苦，但是表演過程緊張又很開心。吹錯了，必須一遍又一遍的練習，嘴好酸，有的團員嘴唇都破了，但演出時看到阿公阿嬤的笑容，全部的辛苦都值得。口琴男團們心願就是要讓口琴的聲音，飄揚在田庄每個角落。