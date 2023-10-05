影／恆春颳17級恐怖強風掃倒電桿 唯獨測速照相桿屹立

中颱小犬颱風中心今天上午通過屏東恆春半島，颳起15至17級的超強陣風，重創連接恆春滿州200縣道上的電桿，估計20多支電桿被強風吹斷倒在路上，路過民眾莫不被被颱風的威力震懾，也發現在整排電桿倒塌畫面中，設在永靖村東向路段的測速照相桿依然屹立不搖，民眾直呼「該倒的不倒！」

小犬颱風颱風眼上午經過恆春半島，雖未帶來龐大雨勢，平地累積雨量未破百，卻帶來強陣風，最大風速屏東九棚每秒71.8公尺(大於17級)、滿州 58.6 (17級)、牡丹 55.5 (17級)，恆春（14級）；位於恆春半島東海岸新設的九鵬站，清晨5至6時測得71.8，大於17級，破2016年莫蘭蒂颱風在恆春創下的52.2（16級）強風紀錄。

「小犬雨量不大，但強陣風破壞力超級驚人！」滿州鄉長古榮福說，這次災情主要是強陣風造成，除了路樹折斷、招牌、鐵皮亂飛，200縣道上的電桿也不支倒地，瞬間停電，讓人憶起2016年莫蘭蒂颱風帶來的超強陣風，當時造成屏鵝公路電桿大量倒塌，嚴重停電。