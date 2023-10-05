影／高雄大樓廣告帆布遭小犬狂吹欲墜 工人冒險攀14樓拆

中颱小犬在各地颳起狂風，位於高雄市三民區一處大樓廣告帆布，在颱風來臨前未先拆除，帆布遭強風吹襲，繩索鬆脫、帆布拍打牆面，搖搖欲墜，一名工人昨深夜10時20分許，冒險攀至14樓牆邊，垂掛拆除布條，和強風搏鬥1小時的畫面驚險，令人看了捏了一把冷汗！

三民二警分局警方指出，小犬颱風來襲，警方於昨深夜10時20分許接獲民眾報案，指位於九如一路一處大樓外牆的廣告帆布遭強風吹襲，岌岌可危，警方到場後，立即拉起封鎖線，管制、指揮交通，並聯絡大樓主委與廣告公司前來處置。

當時工人先搭電梯至14樓高處，以垂掛方式在牆邊拆除廣告帆布，但因風勢強勁，帆布隨風飄揚、不斷拍打牆面，工人在強風中拆除帆布畫面驚險，稍有不慎，可能人會被強風吹跑，讓在地面上的人看了直替工人捏一把冷汗。