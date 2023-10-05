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小犬襲擊高雄 1817戶停電搶修中！路樹塌壓騎士2人傷

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
六合一路人行道的路樹的樹枝今天凌晨０時許被強風吹落，造成許姓女騎士與乘客吳姓女子受傷。記者王勇超／翻攝
六合一路人行道的路樹的樹枝今天凌晨０時許被強風吹落，造成許姓女騎士與乘客吳姓女子受傷。記者王勇超／翻攝

「小犬」颱風來襲，高雄從昨夜至今天上午不見大雨，但風勢強勁，造成多處路樹倒塌、招牌掉落，其中六合一路的路樹被強風吹倒時，造成路過的機車騎士許女與乘客吳女受傷；強風也造成電線被吹斷而停電，台電說，大高雄地區今天凌晨至上午最多曾有9787戶停電，台電人員搶修後，至今天上午10時剩下1817戶暫未復電。

根據高雄市政府統計，至今天上午9時許，高雄市已有106棵路樹被強風吹倒，招牌或鐵皮倒塌累計有31件，山區居民預警撤離人數合計429人。

警方說，今天凌晨0時許，六合一路人行道的路樹樹枝被「小犬」颱風的帶來的強陣風吹落，許姓女子（22歲）剛好騎機車載乘客吳姓女子（27歲）經過，機車被樹枝砸到，許女膝蓋擦傷未送醫，乘客吳女送醫治療後無大礙。

另在前金區民生二路、鳥松區澄清路，今天凌晨也都有路樹倒塌，警方也派人到場拉起封鎖線，並通知相關單位派遣重機具移除道路上的樹枝。

強風也造成高雄市9787戶停電，其中楠梓區、鼓山區、林園區各有1000多戶曾停電，幸經搶修後已復電，至今天上午10時，剩下1817戶尚未復電，包括桃源區824戶、永安區522戶、大樹區445戶及內門區、小港區、鳥松區、六龜區少數住戶。

小犬颱風造成高雄9787戶曾停電，經台電人員搶修後，至今天上午10時剩下1817戶尚未復電。記者王勇超／翻攝
小犬颱風造成高雄9787戶曾停電，經台電人員搶修後，至今天上午10時剩下1817戶尚未復電。記者王勇超／翻攝
仁武區澄清路今天凌晨有路樹倒塌，警方獲報到場拉起封鎖線。記者王勇超／翻攝
仁武區澄清路今天凌晨有路樹倒塌，警方獲報到場拉起封鎖線。記者王勇超／翻攝

小犬颱風

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