小犬襲擊高雄 1817戶停電搶修中！路樹塌壓騎士2人傷

「小犬」颱風來襲，高雄從昨夜至今天上午不見大雨，但風勢強勁，造成多處路樹倒塌、招牌掉落，其中六合一路的路樹被強風吹倒時，造成路過的機車騎士許女與乘客吳女受傷；強風也造成電線被吹斷而停電，台電說，大高雄地區今天凌晨至上午最多曾有9787戶停電，台電人員搶修後，至今天上午10時剩下1817戶暫未復電。

根據高雄市政府統計，至今天上午9時許，高雄市已有106棵路樹被強風吹倒，招牌或鐵皮倒塌累計有31件，山區居民預警撤離人數合計429人。

警方說，今天凌晨0時許，六合一路人行道的路樹樹枝被「小犬」颱風的帶來的強陣風吹落，許姓女子（22歲）剛好騎機車載乘客吳姓女子（27歲）經過，機車被樹枝砸到，許女膝蓋擦傷未送醫，乘客吳女送醫治療後無大礙。

另在前金區民生二路、鳥松區澄清路，今天凌晨也都有路樹倒塌，警方也派人到場拉起封鎖線，並通知相關單位派遣重機具移除道路上的樹枝。