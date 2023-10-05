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乖乖待在家！小犬刮起最強風 高雄各百貨今停業1天
據中央氣象署最新發布，過去3小時近似滯留打轉的小犬颱偶，今晨6點中心位置約在屏東鵝鑾鼻東方20公里海面上，以每小時10公里速度向黑推進，預計上午8點在恆春半島登陸。「小犬」一夜強風呼嘯，預判今天風雨持續對花東及南部等地構成威脅，高雄地區各大型百貨均宣布不營業，民眾乖乖待在家比較安全。
據最新氣象資料顯示，第14號颱風小犬昨晚經過台東蘭嶼，造成每秒95.2尺，相當超過17級以上的強陣風，創下紀錄。最快上午8點在恆春半島登陸台灣，並將在中午前後出海，朝台灣海峽南部前進，今天會是颱風小犬最接近、影響台灣最劇烈時候。
小犬還沒登陸，昨晚鼓山區即疑因被風折斷的樹枝打到電線，造成1400多戶停電，至晚間11點左右，包括鼓山、小港 、湖內、林園及旗山等區，逾4000戶停電。
高雄市長陳其邁昨夜進駐災害應變中心，據氣象資料研判小犬可能在平地帶來250毫米左右雨量，山區達400米，籲民眾仍小心防颱。
高雄市政府宣布今天（5日）放颱風假，過去常在颱風天開張營業的百貨公司，這次配合度高，漢神百貨與漢神巨蛋2館透過官網率先宣布今天停止營業1天。
新光三越左營店、三多店、新光SKM草衙店，義享天地、義大世界、岡山樂購廣場、高雄大遠百、高雄夢時代，也陸續宣布放颱風假。
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