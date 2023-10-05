車城海口港招商 盼留住觀光財

屏東縣車城海口港「海上藍色公路」19年前風光啟航不到2年停航，被譏為「蚊子港」，縣府5年前辦落山風藝術季，帶來觀光人潮，今年「船貓」特展又造成轟動，但地方反映食宿遊購服務量能不足，留不住觀光財；縣府交旅處說，將招商經營輕食和伴手禮、導入水上活動、打造看海公園，讓旅遊服務全面升級。

車城鄉代白登科說，為紓解每年沿台1線南下墾丁旅遊百萬旅客，政府開發從高雄鳳鼻頭港到屏東車城的「海上藍色公路」，斥資上億元建設，不到2年就停航，連帶魚市場及候船室也閒置，當年被譏為「蚊子港」。

白登科說，現在看海美術館和落山風藝術季都帶入人潮，吸引不少遊客造訪觀賞風動藝術作品，但遊客若非住港邊飯店，多數看完就走。海口村長林王春葉也說，盼公部門協助將閒置魚市場活化再利用，比照墾丁後壁湖海鮮餐廳，由漁民供應現撈海鮮，讓在地人有機會留下觀光財。

屏東縣交通旅遊處長黃國維說，該區是首個縣級風景特定區「落山風風景特定區」重要入口，年底前待風樓二樓將招商經營輕食和伴手禮，港邊規畫導入無動力水上活動，並整理海岸防風林打造看海公園，海口休閒專區服務量能將逐步提升。