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抗議小貝湖開發 里長：防洪負教材

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
高雄市鳳山區文德里長謝智華（左三起）代表淹水地區里民，遞交陳情書給市政府代表水利局總工程司蔡易勳。記者徐如宜／攝影
高雄市鳳山區文德里長謝智華（左三起）代表淹水地區里民，遞交陳情書給市政府代表水利局總工程司蔡易勳。記者徐如宜／攝影

高雄小貝湖守護聯盟、鳳山、三民區淹水地區居民與里長昨赴議會陳情，遞交1700人連署陳情書，抗議市府擬定澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫，恐毀小貝湖滯洪公園，加重淹水噩夢，要求市府勿犧牲小貝湖滯洪潛力，保住既有公園綠地和樹群；市府指出，此案是打造複合型永續運動休閒園區為核心元素，整合周邊資源並檢討滯洪功能，新設1.9公頃滯洪公園，總滯洪量達到4.5萬噸，將持續與地方溝通。

「守護滯洪公園、拒當淹水災民！」高雄市議員劉德林、鍾易仲及三民、鳳山區多名里長、百餘里民昨到市議會陳情，將1700人連署陳情書交給市府，小貝湖守護聯盟直言，消滅大面積的小貝湖滯洪公園用地、破壞公園樹林，是防災、防洪負面教材。

森林城市協會理事長莊傑任表示，市府無視鳳山、三民、鳥松淹水之苦，要把滯洪公園「小貝湖」變更成捷運黃線Y3聯開用地，未來成為豪宅，導致滯洪量不足，也無法解決中下游社區淹水問題。

「我們家是淹水第1排！」鳳山區文德里長謝智華表示，澄清湖棒球場、勞工育樂中心所在地，過去是具滯洪功能小貝湖，周邊根本不會淹水，自從球場與長庚把小貝湖滯洪區填掉9成後、逢雨必淹。

謝智華說，今年8月17日時雨量只有5年前823大水一半，地方依然淹水，若再把小貝湖滯洪公園面積大幅減少，未來更擋不住澄清湖暴雨洩洪大水。

鍾易仲說，澄清湖運動休閒園區開發，以及捷運設站需求，造成7.88公頃水岸公園和滯洪公園可能消失，開發不能犧牲百姓生命財產、生活品質；劉德林也說，市府雖持續治水防洪，但淹水情形仍出現，應尋求解決方案。

水利局總工程司蔡易勳表示，小貝湖僅剩2.5公頃漥地，現況滯洪功能約1萬噸，在此地做聯合開發後，檢討相關滯洪功能，新設1.9公頃滯洪公園，開發後公園綠地面積增加1.9倍，總滯洪量達到4.5萬噸，符合當時雨水下水道規畫的滯洪量，聯合開發可形成雙贏。

淹水 澄清湖 捷運

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