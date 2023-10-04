屏東入夜籠罩暴風圈內 預警性撤離30人

颱風小犬來襲，屏東預估在入夜後籠罩暴風圈內，縣長周春米今天前往災害應變中心召開工作會議指出，落實防颱工作，山區道路、民眾撤離，應視狀況採預防性作為；截至下午3時30分，已撤離30人。

依據中央氣象署資料，颱風小犬今天晚上7時，中心位置在鵝鑾鼻的東方約120公里海面上，以每小時10公里速度，向西北西轉西進行。晚間7時許，屏東市區無風雨，恆春半島則漸有風雨。

周春米表示，颱風小犬暴風圈已漸漸籠罩屏東，預估入夜後將陸續出現降雨及較大瞬間陣風，落實高災害潛勢地區民眾疏散撤離，留意山區道路狀況，要採預防性作為。

縣府指出，陸續協助部落、低窪地區或獨居長輩、弱勢民眾預警性撤離，截至下午3時30分，統計已撤離30人，分別為佳冬鄉1名及霧台鄉阿禮村3名、霧台村1名、佳暮村25名。

屏東災害應變中心表示，今天晚間至明天中午是颱風影響最劇烈時段，預測恆春半島及山區有超大豪雨等級降雨出現，恆春半島也可能出現12級以上強陣風，其餘地區也有9至10級陣風出現機率，民眾要多加留意。