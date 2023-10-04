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明揚大火善款逾9千萬 縣府將召開專戶委員會監督把關

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
義联集團經營管理委員會副主任委員吳榮男（左）今代表義联集團捐贈1千萬元給明揚大火救助專戶，縣長周春米（右）感謝各方協助。圖／屏東縣政府提供
義联集團經營管理委員會副主任委員吳榮男（左）今代表義联集團捐贈1千萬元給明揚大火救助專戶，縣長周春米（右）感謝各方協助。圖／屏東縣政府提供

明揚大火爆炸，屏東縣府在9月23日設立救助金專戶「0922火災爆炸災害捐款」專案，統計至今天下午5點，累計1萬307筆捐款，共9574萬6071元，縣府表示，經相關資訊評估討論，受理民眾捐款時間設定至10月22日，後續召開專戶委員會就相關慰問、復原復健工作專案審議，專款專用，落實社會大眾的愛心。

社會處表示，今4日義联集團捐贈1000萬元，財團法人臺灣省屏東縣東港東隆宮將捐1000萬元，財團法人屏東市聖帝廟慈鳳宮將捐500萬，均已與屏東縣政府取得聯繫。

義联集團經營管理委員會副主任委員吳榮男，今代表總部捐助1000萬元，包括燁輝企業股份有限公司500萬元、義大醫療財團法人300萬元、燁興企業股份有限公司200萬元。其中400萬元為慰問四位殉職消防隊員之家屬，100萬元慰問兩位重傷的消防隊員，餘款500萬元則由屏東縣政府「0922火災爆炸災害捐款專戶」統籌運用，協助其他傷患後續醫療、生活及提供罹難者家屬之經濟支持。

義联集團總部指出，此次捐款由燁輝企業、燁興企業、義大醫院共同響應，期望為受難的消防英雄盡一份心力，善盡企業社會責任，協助早日度過難關。

社會處長劉美淑說，每筆捐款，絕對會依據捐款人指定、專款專用於0922災害事件，縣府救助金專戶委員會，將新增律師、會計師加入，針對捐款進行更多元專業的把關，另將邀請受害者代表一起參加，以對相關運用捐款計畫表達意見，務必讓每一筆捐款都能發揮最大的功能。

社會處表示，針對0922捐款專案，規畫3大優先使用方向，包括急難慰助、醫療照護的相關費用，以及長期生活重建所需的費用，也會持續蒐集縣府各局處對此次事件相關復原工作需求，計畫彙整後，提報委員會審議與監督，待同意後方可用，另外0922災害專案捐款開設至10月22日截止。

捐款 屏東縣政府

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