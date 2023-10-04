颱風小犬來襲 往返屏東小琉球交通船停航3天

颱風小犬逼近，小琉球午後漸漸感受到風力增強，往返屏東離島小琉球的航運業者宣布4日至6日停航，7日則視海況再公告是否正常航行。

屏東持續受到颱風小犬影響，依據中央氣象署東港小琉球各航段未來6天預報，5日最高浪高達5.4公尺，6日趨緩、但浪高仍達3公尺，業者為安全宣布停航。

營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，包含泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運、琉興公司陸續宣布，4、5、6日共3天停航，7日則視海況再公告是否正常航行。

小琉球洪姓居民告訴中央社記者，今天白天太陽微露，但中午過後風力就開始增強，海邊出現一波波大浪，還好已事先採買好蔬菜、乾糧及泡麵等物資，可以在家度過颱風天。