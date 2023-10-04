快訊

不斷更新／台東、連江宣布放颱風假 9縣市明日停班課

2023年諾貝爾化學獎得主出爐 3學者共獲殊榮

亞運籃球／守不住「約旦Kobe」 中華隊落銅牌戰

颱風小犬來襲 往返屏東小琉球交通船停航3天

中央社／ 屏東縣4日電

颱風小犬逼近，小琉球午後漸漸感受到風力增強，往返屏東離島小琉球的航運業者宣布4日至6日停航，7日則視海況再公告是否正常航行。

屏東持續受到颱風小犬影響，依據中央氣象署東港小琉球各航段未來6天預報，5日最高浪高達5.4公尺，6日趨緩、但浪高仍達3公尺，業者為安全宣布停航。

營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，包含泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運、琉興公司陸續宣布，4、5、6日共3天停航，7日則視海況再公告是否正常航行。

小琉球洪姓居民告訴中央社記者，今天白天太陽微露，但中午過後風力就開始增強，海邊出現一波波大浪，還好已事先採買好蔬菜、乾糧及泡麵等物資，可以在家度過颱風天。

小琉球 颱風 屏東

延伸閱讀

小犬來勢洶洶！各縣市陸續宣布放颱風假 唯獨這些地方恐無緣

受颱風小犬影響…農業部發土石流黃色警戒180條 分布在花、東、屏3縣

小犬颱風來了！官田職訓中心樹倒壓兩車

小犬颱風來襲 屏東縣府宣布5日停班停課

相關新聞

獨／小犬颱風來襲！旗津居民擔心「暴潮」淹水 家當置高處

颱風「小犬」襲台，加上適逢中潮，中央氣象署預測今晚到周五高雄會出現風雨，並發布暴潮預警，今、明2天深夜及凌晨漲潮期間，預...

颱風小犬來襲 往返屏東小琉球交通船停航3天

颱風小犬逼近，小琉球午後漸漸感受到風力增強，往返屏東離島小琉球的航運業者宣布4日至6日停航，7日則視海況再公告是否正常航...

趕在小犬颱風暴風雨來襲前 國道3大鵬灣段開放供避難停車

小犬颱風來勢洶洶，可能造成屏東縣林邊、佳冬等鄉地勢低漥積淹水，縣災害應變中心協助國道3號林邊交流道至大鹏灣環灣道路的北上...

防小犬來襲！高雄潛勢危險地區土石流保全戶共撤離133人

高雄市民政局表示，截至今天下午3點，因應小犬颱風來襲，各區公所已完成原住民區3區那瑪夏、桃源及茂林及六龜、甲仙等潛勢危險...

明揚大火義联集團捐千萬 其中500萬慰問殉職重傷消防

屏東科技園區於上月22日發生重大爆炸案，造成上百人死傷，多名消防員罹難重傷，義联集團表示對此深感哀傷，基於人道關懷立場，...

小學生許願小犬變大犬靠近高雄點 老師神回：忘了高雄叫「打狗」嗎?

小犬颱風逼近，高雄市府今上午宣布今晚6時起停班課，讓許多學生好失望，紛紛到市長陳其邁臉書留言，哀怨「怎麼不是中午就停課？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。