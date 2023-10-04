颱風小犬來襲 往返屏東小琉球交通船停航3天
颱風小犬逼近，小琉球午後漸漸感受到風力增強，往返屏東離島小琉球的航運業者宣布4日至6日停航，7日則視海況再公告是否正常航行。
屏東持續受到颱風小犬影響，依據中央氣象署東港小琉球各航段未來6天預報，5日最高浪高達5.4公尺，6日趨緩、但浪高仍達3公尺，業者為安全宣布停航。
營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，包含泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運、琉興公司陸續宣布，4、5、6日共3天停航，7日則視海況再公告是否正常航行。
小琉球洪姓居民告訴中央社記者，今天白天太陽微露，但中午過後風力就開始增強，海邊出現一波波大浪，還好已事先採買好蔬菜、乾糧及泡麵等物資，可以在家度過颱風天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言